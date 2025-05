Desemprego fica em 6,6% no tri até abril, menor taxa da história para o mês

Do UOL, em São Paulo (SP)

A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,6% no trimestre encerrado em abril, mostram dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar de representar um leve aumento na comparação com os três meses anteriores (6,5%), o patamar é o mais baixo da série histórica da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) para o período finalizado em abril. O indicador é coletado desde 2012.

Como ficou o desemprego

Desemprego é o menor da história para meses de abril. O menor nível em 13 anos foi atingido após a taxa superar o resultado de 2014, quando 7,2% da população com 14 anos ou mais se enquadrava como desocupada. No ano passado, a taxa de desemprego entre fevereiro e abril era de 7,5%.

Taxa fica 1 ponto percentual acima da apurada em janeiro. Mesmo abaixo das expectativas do mercado financeiro, o desemprego registrado entre fevereiro e abril é superior ao observado no trimestre imediatamente anterior, quando 6,5% dos brasileiros eram classificados como desocupados.

A estabilidade nas taxas de desocupação e subutilização confirma o que o primeiro trimestre apontou, ou seja, uma boa capacidade de absorção dos empregos temporários constituídos no último trimestre de 2024.

William Kratochwill, analista da Pnad

Cerca de 7,27 milhões ainda buscam por uma vaga de trabalho. O número de pessoas que não tinham emprego e procuraram por um cargo é o menor para meses de abril desde 2014 (7,13 milhões). No ano passado, 8,2 milhões buscavam por uma colocação profissional entre fevereiro e abril.

O que é a Pnad Contínua

Divulgado desde 2012, o estudo do IBGE abrange todo o território nacional. Em suas coletas, a pesquisa avalia indicadores relacionados à força de trabalho entre a população com 14 anos ou mais. O grupo é aquele que integra a População Economicamente Ativa do país.

Os indicadores utilizam as informações dos últimos três meses para a pesquisa. Assim, os dados produzidos mensalmente pela Pnad não refletem a situação de cada mês, mas, sim, o desempenho de cada trimestre móvel do ano. Sendo assim, os números atuais mostram como foi o mercado de trabalho entre os meses de janeiro e março de 2025.

Taxa de desemprego é formada por quem busca e não consegue emprego. O grupo é caracterizado por pessoas de dentro da força de trabalho que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar emprego. O método utilizado pelo IBGE exclui do cálculo todos que estão fora da força de trabalho, como um estudante universitário que dedica seu tempo somente aos estudos e uma dona de casa que não trabalha fora.