Correios iniciam amanhã atendimento presencial sobre descontos do INSS

Aposentados e pensionistas do INSS poderão procurar agências dos Correios em todo o país para verificar se houve algum desconto associativo não autorizado em seus benefícios a partir desta sexta-feira (30). A lista de agências habilitadas para o atendimento pode ser consultada aqui.

O que aconteceu

Para ser atendido, basta levar um documento de identificação oficial. Não é necessário levar extrato, contracheque ou comprovante de inscrição. A lista completa de unidades participantes pode ser acessada aqui ou pelo site dos Correios. Haverá sistema de gestão de filas e guichês exclusivos.

Se o beneficiário estiver impossibilitado de comparecer à agência, o atendimento poderá ser realizado por um representante legal. Nesse caso, é necessário apresentar uma procuração legal autenticada, e o acesso será restrito à consulta, sem possibilidade de alterações cadastrais.

Nas agências habilitadas, os aposentados e pensionistas poderão tirar diversas dúvidas. Será possível requerer a contestação de descontos não autorizados, reconhecer a autorização de algum desconto, consultar resultados de contestação, analisar a documentação apresentada pela associação e imprimir protocolos.

Os canais preferenciais para o atendimento continuam sendo o aplicativo Meu INSS, o site do INSS e a Central 135. O governo federal explica que não é necessário ir a uma agência dos Correios caso a consulta já tenha sido feita por um desses meios.

Governo federal e Correios estão planejando levar o atendimento até lugares mais distantes, com ações itinerantes e busca ativa. No entanto, ninguém do INSS ou dos Correios está autorizado a ir até a casa dos beneficiários. Se alguém aparecer dizendo ser do INSS ou dos Correios, é golpe.