Anúncio do IOF poderia ter sido mais bem discutido, diz vice-líder do PT

O anúncio do aumento das taxas de IOF feito pelo governo na última semana poderia ter sido mais bem discutido, afirmou Rogério Correia, deputado federal de Minas Gerais e vice-líder do PT na Câmara, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

O que o presidente Alcolumbre disse ontem no Senado é uma observação mais política do processo como ele foi. Eu acho que o processo poderia ter sido realmente mais bem discutido, o anúncio feito anteriormente, discutido com o presidente da Câmara e do Senado, portanto o presidente do Congresso, antes de aplicar a medida.

Agora, a medida é necessária, porque o governo apresentou um corte orçamentário e houve uma receita menor do que o esperado na sua arrecadação. Ele [Haddad] anunciou corte de R$ 30 bilhões, que é exatamente para cumprir regras aprovadas pelo Congresso Nacional, que são as regras do chamado arcabouço fiscal.

Rogério Correia

O deputado explicou que é necessário um corte de aproximadamente R$ 30 bilhões no Orçamento, que fatalmente irá atingir áreas fundamentais do serviço público, como educação e saúde.

Então para que o governo não fique contrário aquilo que determina a legislação brasileira, ele precisa fazer um corte em torno de R$ 30 bilhões no Orçamento. Um corte de R$ 30 bilhões no Orçamento não pode ser feito sem atingir áreas que são fundamentais do ponto de vista de serviço público.

Quando você fala em R$ 30 bilhões, isso pode sobrar para educação, nós vimos uma reunião agora com reitores, com diretores dos institutos federais, e todos eles dizendo que é impossível haver corte, porque a verba discricionária ainda é insuficiente para manter a máquina universitária funcionando. Se você corta ali, você coloca um colapso nas universidades, nos institutos, e ninguém quer que isso aconteça.

Outra hipótese de corte é na área de saúde, mas quem vai cortar do SUS, que depois da pandemia e do governo Bolsonaro, apresentou um quadro completamente caótico que está sendo recuperado agora. Então é difícil você fazer corte nas áreas sociais.

Rogério Correia

Uma alternativa, segundo Rogério Correia, seriam cortes nas emendas parlamentares, mas isso poderia gerar uma crise no Congresso e reclamações de prefeitos.

Poderia haver cortes nas emendas parlamentares, talvez fosse aí que exista uma gordura dentro do Congresso Nacional. Mas imagina a crise que isso gera no Congresso e também a reclamação de prefeitos, principalmente, que é para onde a maioria dessas emendas parlamentares vão.

Então, se o governo tiver que fazer corte, penso eu que a única hipótese plausível é cortar nas emendas parlamentares. Então, o que o governo faz? Ele busca também fazer um ajuste orçamentário para que a gente possa manter uma arrecadação que permita que não haja corte profundo nos investimentos sociais. Por isso, o IOF.

Rogério Correia

Aumento do IOF é totalmente importuno, diz deputado federal

O aumento anunciado do IOF é totalmente importuno e não é um imposto arrecadador legal, afirmou Pauderney Avelino, deputado federal (União-AM), também em entrevista ao Mercado Aberto.

Esta questão é totalmente importuna. Nós não enxergamos o IOF como um imposto arrecadador. Ele é um imposto regulatório, ou seja, regula investimentos, créditos, influencia câmbio. Não é um imposto legal, e para utilizar apenas nessas questões regulatórias.

Não há como usar o IOF para arrecadar impostos. Esse impacto de aumento do IOF vai incidir sobre a taxa de juros e não vai afetar o setor bancário, vai afetar as pessoas mais humildes, as microempresas, pequenas empresas, aquelas que não têm condições de chegar ao mercado de capitais e isso vai encarecer o dinheiro e vai aumentar a inflação, vai aumentar a taxa de juros.

Pauderney Avelino

O deputado defendeu que o governo encontre outra medida para cortar gastos sem o aumento de imposto.

É claro que o governo precisa buscar conter gastos e não aumentar impostos. Portanto, somos contra essa medida porque ela vai afetar a classe média, o cidadão comum, o cidadão que não tem condições de se defender, o pequeno empresário, o microempresário que vai ter seus custos elevados para conduzir a sua atividade e fatalmente vai incidir sobre a atividade econômica do nosso país negativamente.

Pauderney Avelino

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: