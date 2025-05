Amanda Klein: Haddad paga caro por política fiscal insustentável

O aumento do IOF anunciado na última semana faz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acumular desgaste e perda de credibilidade, opinou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

O Ministério da Fazenda foi para o tudo ou nada. Em reunião ontem à noite com os presidentes da Câmara e do Senado, Fernando Haddad explicou que o governo não tem alternativa ao IOF. Se a medida for derrubada no Congresso, a máquina pública corre o risco de colapso ou fechamento.

A solução tardia está custando ao ministro desgaste e perda de credibilidade. Enclausurado na equipe para evitar vazamentos, não mediu a temperatura fora das quatro paredes do ministério, calculou mal a rota.

Sob pressão do setor produtivo, do mercado, do Congresso e até de aliados no governo, Haddad tem corrido para conter a reação negativa ao aumento do IOF. Para Amanda, Haddad faz agora o que poderia ter feito antes do anúncio.

O IOF, apesar dos recursos anunciados ainda na semana passada, é um pacote indigesto entalado na garganta de parte significativa da sociedade. Fernando Haddad está fazendo agora o que não fez antes de anunciar o aumento do imposto.

Articular, conversar com parlamentares e representantes setoriais. Ontem ele se reuniu com presidentes dos principais bancos do país pela manhã, líderes partidários aliados à tarde e os presidentes da Câmara e do Senado à noite.

No final da sessão ontem no Senado, o presidente Alcolumbre, que tem sido até aqui um aliado de primeira hora do governo Lula, disse que o IOF usurpa as atribuições legislativas do poder legislativo.

Em reunião ontem com o presidente dos maiores bancos do país, Haddad ouviu de Isaac Sidney, que o IOF sobre operações de crédito acertará em cheio micro, pequenas e médias empresas. Segundo Sidney, operações de curto prazo, o custo efetivo total pode subir de 14,5% para 40% ao ano.

A operação de risco sacado, em que empresas fazem uma triangulação com bancos para antecipar os pagamentos aos fornecedores, que antes não era taxada essa operação e agora é, é fundamental para o varejo e para fornecedores.

