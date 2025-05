Novo foco de gripe aviária é registrado no Brasil, mas em aves silvestres

Um novo foco de gripe aviária está em andamento no país, mas desta vez, em Mateus Leme (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte. A doença atingiu três espécies de aves: ganso, pavão-comum e cisne-negro.

O que aconteceu

Registro do novo foco consta em plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária. A informação consta na plataforma SRN (Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves).

Governo de Minas Gerais decretou ontem estado de emergência sanitária animal. O estado confirmou um caso de gripe aviária no município de Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte, em aves ornamentais.

A prefeitura do município acalmou o mercado. Disse em nota que "não há motivo para pânico e que todas as medidas necessárias estão sendo rigorosamente cumpridas".

Animais foram encontrados mortos no dia 16 de maio. As aves estavam em propriedade particular, segundo o prefeito de Matheus Leme, Renilton Ribeiro Coelho.

Prefeitura recebeu confirmação da doença no dia 26. Os animais mortos foram encaminhados para a análise e, no dia 26, a prefeitura foi informada pelo governo estadual da confirmação da doença "Todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas. Quero tranquilizar a população que não existe risco (de transmissão) comunitário".

7 investigações de gripe aviária estão em andamento no país. Duas delas são na Bahia, em Ilhéus e em Aurelino Leal, e outras duas no Ceará: em Quixadá e Icapuí. Outros três estados tem uma investigação em andamento, cada um: em Anta Gorda (RS), Armação de Búzios (RJ) e Manacapuru (AM). As informações são da plataforma SRN (Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves) do Ministério da Agricultura e Pecuária.

128 países continuam "completamente abertos, sem nenhuma restrição" na compra da carne de frango brasileiro. A declaração do ministro ocorre durante audiência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O Brasil exporta a carne de frango para 160 nações.

Restrições ocorrem após primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial, em Montenegro (RS). No local, mais de 15 mil galinhas morreram por conta da doença.