Kuwait e Macedônia do Norte suspendem importação de frango de todo Brasil

O Kuwait e a Macedônia do Norte suspenderam a importação da carne de frango para todo o Brasil. Já a Namíbia flexibilizou as restrições apenas ao estado do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Kuwait suspendeu a importação de carne de frango de todo o território brasileiro. Já a Macedônia do Norte ampliou sua restrição do estado do Rio Grande do Sul para todo o Brasil.

Já a Namíbia flexibilizou as restrições. Agora, o país só nega a compra de carne de frango do Rio Grande do Sul (veja a lista completa abaixo).

68 países já possuem alguma restrição à compra da carne de frango brasileiro. Desses, 50 suspenderam a importação para todo o Brasil. Outros 16 limitaram ao Rio Grande do Sul e dois a Montenegro (RS).

Governo trabalha para reverter a suspensão total das importações. "Dentre esses países que fecharam as negociações para o Brasil todo, neste momento, já começamos o diálogo para que diminua o nível de restrição, talvez, ao Rio Grande do Sul e, se melhor, só no raio de 10 quilômetros. Mas ainda não é o momento ideal", disse o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que observou que é preciso dar "tranquilidade ao comprador" com informações sobre a situação sanitária do Brasil. O titular da pasta participou hoje de audiência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.

7 investigações de gripe aviária estão em andamento no país. Duas delas são na Bahia, em Ilhéus e em Aurelino Leal, e outras duas no Ceará: em Quixadá e Icapuí. Outros três estados tem uma investigação em andamento, cada um: em Anta Gorda (RS), Armação de Búzios (RJ) e Manacapuru (AM). As informações são da plataforma SRN (Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves) do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Dois focos estão em andamento. Um deles ocorreu no Zoológico de Sapucaia do Sul, e o outro em Mateus Leme, em Minas Gerais. Os dois são relacionados a cisnes-negros.

Restrições a todo território nacional

China

União Europeia (são 27 países)

México

Iraque

Coreia do Sul

Chile

Filipinas

África do Sul

Jordânia

Peru

Canadá

República Dominicana

Uruguai

Malásia

Argentina

Timor-Leste

Marrocos

Bolívia

Sri Lanka

Paquistão

Albânia

Índia

Macedônia do Norte

Kuwait

Restrição apenas ao Rio Grande do Sul

Arábia Saudita

Turquia

Reino Unido

Bahrein

Cuba

Montenegro

Cazaquistão

Bósnia e Herzegovina

Tajiquistão

Ucrânia

Rússia

Bielorrússia

Armênia

Quirguistão

Angola

Namíbia

Restrição apenas a Montenegro (RS):