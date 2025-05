Haddad diz que explicou a Motta e Alcolumbre risco de derrubada do IOF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na noite de hoje ter explicado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que a administração do país corre risco caso a medida do governo que aumentou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) na semana passada seja derrubada pelo Congresso.

Haddad jantou com os parlamentares para tentar conter a reação negativa contra a medida.

O que aconteceu

Haddad afirmou ter explicado a Alcolumbre e Motta que, se o aumento do IOF não for levado adiante, serão necessários contingenciamentos adicionais do Orçamento da União. A situação da máquina pública ficaria "bastante delicada", disse o ministro a jornalistas ao deixar a reunião com os presidentes das duas Casas legislativas.

Matéria em atualização. Aguarde mais informações.