Brasília fecha zoológico após morte de aves por suspeita de gripe aviária

Do UOL, em São Paulo

Em meio a surtos de gripe aviária, o governo do Distrito Federal fechou o Jardim Zoológico de Brasília por "medida de segurança e cautela" após encontrar aves mortas.

O que aconteceu

O zoológico encontrou um pombo e um irerê mortos em suas dependências. Amostras dos animais foram recolhidas e serão enviadas a um laboratório federal do Ministério da Agricultura e Pecuária "para análise de possíveis casos de gripe aviária", diz o governo do DF em nota. "O fechamento preventivo segue os protocolos de biossegurança e tem como objetivo proteger a saúde dos animais, dos colaboradores e dos visitantes."

Essas aves são de vida livre, ou seja, não fazem parte do plantel do zoo, mas circulam pelo local em razão da oferta natural de abrigo, água e alimento.

Nota do governo do DF

Ainda não há previsão para reabrir o zoológico. "A reabertura do parque será avaliada assim que os resultados laboratoriais forem concluídos e não houver risco à saúde pública", afirma. "O Zoológico de Brasília monitora constantemente a saúde de todos os seus animais e mantém protocolos rigorosos de investigação em casos de óbito."

O consumo de carne de frango e ovos não põe a saúde humana em risco. A gripe aviária não é transmitida pela ingestão desses alimentos cozidos, mesmo de áreas afetadas. A transmissão do vírus ocorre apenas por contato direto com aves vivas infectadas, com baixo risco de infecção humana.

Novo foco da gripe

Um novo foco de gripe aviária foi identificado em Mateus Leme (MG). A doença atingiu três espécies de aves na região metropolitana de Belo Horizonte: ganso, pavão-comum e cisne-negro.

O governo de Minas decretou ontem estado de emergência sanitária animal. O estado confirmou um caso de gripe aviária no município de Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte, em aves ornamentais.

A prefeitura do município acalmou o mercado. Disse em nota que "não há motivo para pânico e que todas as medidas necessárias estão sendo rigorosamente cumpridas".

Os animais foram encontrados mortos no dia 16 de maio. As aves estavam em propriedade particular, segundo o prefeito de Matheus Leme, Renilton Ribeiro Coelho.

A prefeitura recebeu a confirmação da doença no dia 26. Os animais mortos foram encaminhados para a análise e, no dia 26, a prefeitura foi informada pelo governo estadual da confirmação da doença "Todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas. Quero tranquilizar a população que não existe risco (de transmissão) comunitário".