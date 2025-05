Gripe aviária: 128 países seguem importando carne de frango, diz Fávaro

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou hoje que 128 países continuam importando a carne de frango brasileira mesmo com o foco de gripe aviária registrada em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Atualmente, o Brasil exporta o produto para 160 mercados.

O que aconteceu

128 países continuam "completamente abertos, sem nenhuma restrição" na compra da carne de frango brasileiro. A declaração do ministro ocorre durante audiência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O Brasil exporta a carne de frango para 160 nações.

24 países fecharam completamente as negociações com o Brasil na compra da carne de frango. Outros 13 limitaram as restrições para o Rio Grande do Sul, liberando a compra para outras partes do país. "Alguns poucos (restringiram a compra da carne de frango) apenas às zonas de 10 quilômetros (do foco da gripe aviária)", disse o ministro.

Mas é importante dizer, isso gera impacto? Gera. Mas não é algo exagerado, porque 70% da produção brasileira fica no mercado interno. 30% é destinado a exportações. Dos 30%, como disse, 128 países estão completamente abertos, sem nenhuma restrição.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária

Governo trabalha para reverter a suspensão total de importações. "Dentre esses países que fecharam as negociações para o Brasil todo, neste momento, já começamos o diálogo para que diminua o nível de restrição, talvez, ao Rio Grande do Sul e, se melhor, só no raio de 10 quilômetros. Mas ainda não é o momento ideal", disse o ministro, que observou que é preciso dar "tranquilidade ao comprador" com informações sobre a situação sanitária do Brasil.