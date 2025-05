Dólar sobe, com espera por dados econômicos e ata do BC dos EUA

O dólar apresenta leve alta em meio à espera do mercado financeiro pela ata da última reunião do Federal Reserve, o Banco Central dos EUA, de dados sobre a dívida pública e o mercado de trabalho nacional. Às 9h26, a moeda norte-americana subia 0,13% e era comercializada por R$ 5,652.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta leve alta. O movimento registrado nas primeiras negociações da moeda norte-americana em relação ao real reverte parte da redução observada na véspera.

ntem, a moeda dos EUA recuou 0,53%. A queda fez o dólar fechar o dia negociada a R$ 5,645. A variação negativa foi motivada pela prévia da inflação de maio abaixo das expectativas. O resultado foi considerado determinante para a interrupção do ciclo de alta da taxa Selic.

Mercado espera por dados econômicos. O Tesouro Nacional divulga durante a tarde o relatório mensal da dívida pública nacional, referente ao mês de abril. A divulgação do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) também é aguardada por indicar uma perspectiva sobre o mercado de trabalho.

Ata do Fed também aparece no radar. A divulgação do comunicado do Federal Reserve com as justificativas para a manutenção da taxa de juros dos EUA estável na última reunião atrai a atenção do mercado financeiro. O movimento reflete a expectativa de sinalização de eventuais cortes da taxa nas próximas reuniões.