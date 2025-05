Quer aprender a investir? Veja 5 cursos gratuitos oferecidos pela B3

A Bolsa de Valores brasileira oferece dezenas de cursos gratuitos de educação financeira com emissão de certificados. No site da B3, há opções de aulas com níveis de conhecimento básico, intermediário e avançado.

O que aconteceu?

Os interessados podem criar uma conta gratuita no site B3 Educação. A partir dali, é possível explorar os conteúdos produzidos por mais de 50 parceiros, incluindo instituições financeiras e formadores de opinião.

'Comece por aqui: para investir'. Esse é o nome do curso introdutório ao mundo dos investimentos. São três horas de aulas com 20 materiais exclusivos. O aluno aprenderá sobre os fundamentos do mercado de capitais, renda fixa e renda variável, e descubra a importância de investir de forma consciente, diversificando suas aplicações e planejando seus objetivos.

'Um sonho, um investimento'. Ao longo de duas horas, o aluno vivencia uma experiência única que combina aprendizado prático com uma estética inspirada em jogos 16bits. O objetivo do curso dividido em quatro módulos é realizar sonhos de consumo de forma organizada e planejada.

'Começando a investir do zero'. Aqui, educadores fornecem dicas para dar os primeiros passos para investir. Passando pelo perfil de investidor, reservas, objetivos, uma introdução sobre renda fixa, renda variável, o curso também traz um TOP 3 de investimentos para iniciantes. A ideia é tornar a pessoa capaz de identificar os diferentes produtos de investimento e escolher aqueles que melhor atendem a sua carteira.

'Aprenda a investir em ações'. Neste curso de uma hora, o aluno irá aprender princípios básicos sobre ações, desde o seu mercado até o investimento de forma prática e as suas tributações, além dos principais índices. Um dos módulos é dedicado exclusivamente à declaração de IR sobre ações.

'Como organizar suas finanças'. Criado pela B3, o curso ensina a planejar gastos, controlar despesas e organizar finanças para economizar e criar uma reserva de emergências para momentos de instabilidade. O objetivo é mostrar as possibilidades de começar a investir com pouco dinheiro.