José Dirceu: Galípolo está errado e estamos há décadas errados

O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, está errado e estamos há décadas errados, afirmou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, ao comentar a decisão do BC de manter juros altos para combater a inflação em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Ele está errado e nós estamos há décadas errados, é só olhar o mundo. Alguém no mundo está fazendo isso? Os países estão usando a guerra para fazer política de crescimento, ameaçando outros países de ocupação, de ataque militar. Todos os países no mundo estão fazendo política para a autonomia tecnológica e financeira, além de soberania alimentar e energética. O Brasil tem as duas.

O Brasil precisa decidir o que ele quer fazer nesse mundo. Nós vamos persistir nesse tipo de política ou nós vamos fazer as reformas do Brasil? Eu não estou dizendo que não tem alternativa. O Brasil não precisa fazer uma reforma tributária, 1% tem 1/3 da renda do país, 10% tem a metade, não paga lucro e dividendos. Não existe imposto de renda no Brasil, é uma farsa. Depois de 6, 7 mil reais, todos pagam 27,5 de alíquota? Todos não.

Então o sistema tributário brasileiro precisa mudar. E precisar fazer uma reforma política no país, nós não podemos continuar. Nós estamos fazendo de conta o que está acontecendo nada, como se o eleitor, o cidadão, a cidadã e a eleitora não tivessem observado o que estava acontecendo no parlamento.

José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil

Dirceu destacou que já é provado mundialmente que juros altos não resolvem o problema da inflação.

Está mais do que provado mundialmente que a política monetária não tem mais os efeitos que tinha no passado. O próprio FED reconhece isso, na União Europeia se reconhece isso.

Usar os juros para combater a inflação quando ela não é uma inflação de demanda, no Brasil nós temos incluído na inflação energia e alimentos, nos Estados Unidos não. A Europa subsidiou os alimentos, subsidiou aluguéis, os Estados Unidos emitiram 5 trilhões de dólares, a Europa está emitindo 800 bilhões de dólares com uma política industrializante.

A saída do Brasil é crescer. Se o país quer crescer, o país precisa fazer reformas porque agora nós voltamos com o governo de gastança. Que é preciso cortar gastos, veja bem, em Nova York, e mesmo aqui no Brasil, que está se insistindo e a Faria Lima que repercute isso que precisamos privatizar Petrobras, os bancos públicos, desvincular o salário mínimo da previdência, tirar os pisos saúde e educação.

Ou seja, nós precisamos cortar gastos social, não se fala em reforma tributária, não se fala em renúncia fiscal, não se fala em reforma política, porque nós sabemos o que está custando para o país essa disfunção política institucional que nós estamos vivendo. Basta ver a questão das emendas impositivas. Agora tem um aumento de números de deputados. Então eu acredito que o que está errado é que o Brasil está negacionista.

José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: