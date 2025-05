Prazo apertado: quais os melhores horários para envio da declaração do IR?

Um olho no relógio e outro no computador. Aqui vão algumas dicas para quem opta por entregar a declaração do imposto de renda 2025 com altas doses de emoção: no último minuto.

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 termina no dia 30 de maio, às 23h59min59s.

O que aconteceu

A reta final costuma ser marcada por lentidão no sistema e nervosismo dos contribuintes. Para evitar transtornos, é preciso dedicar atenção redobrada com o horário do envio.

Site da Receita fica indisponível de madrugada. "A Receita Federal informou que o sistema ficará indisponível diariamente, entre 1h e 5h da manhã, no horário de Brasília. Fora desse período, nem todos os horários oferecem a mesma estabilidade", afirma Gilberto Castelo, diretor-executivo da NTW Contabilidade Meireles. Entre 1h e 5h da manhã a Receita Federal faz a contabilização das declarações enviadas pelos contribuintes e também aproveita para priorizar a manutenção dos sistemas.

Horários com menos risco de instabilidade

Os melhores períodos para enviar a declaração são entre 6h e 9h da manhã nos dias úteis e pela manhã nos fins de semana. Nessas faixas, o movimento tende a ser menor, o que reduz a possibilidade de falhas ou lentidão no sistema.

Evite acessar o programa a noite. "Evitar os horários de pico, principalmente entre 17h e 22h, é uma boa estratégia para quem quer garantir o envio sem estresse. Nessa faixa, muita gente acessa o sistema ao mesmo tempo, o que pode causar sobrecarga nos servidores da Receita", detalha Castelo.

Último dia exige cautela

Apesar de o prazo final ser às 23h59min59s do dia 30 de maio, deixar para enviar nos minutos finais pode ser um grande risco. Se ocorrer qualquer imprevisto, como queda de energia, instabilidade na internet ou falha no sistema da Receita, o contribuinte pode perder o prazo e ter que arcar com multa mínima de R$ 165,74 por atraso.

Além disso, quem envia a declaração antes costuma ter outra vantagem: receber a restituição mais cedo, desde que não haja pendências.

Evite erros por pressa

Outro ponto de atenção é a qualidade da informação enviada. A pressa nos últimos dias pode levar ao preenchimento incorreto de dados, o que pode resultar na malha fina. "Nos momentos finais, é comum ver contribuintes errando valores, deixando de informar rendimentos ou esquecendo de declarar bens", alerta o especialista.

Recomendações práticas