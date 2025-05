Foco de gripe aviária no RS está controlado, diz ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou hoje em audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado que o foco de gripe aviária em uma granja comercial na cidade gaúcha de Montenegro, há duas semanas, foi controlado.

O que aconteceu

O ministro disse que a região estará livre da doença em 22 dias. "Passados 15 dias desde a confirmação do foco, o sistema sanitário brasileiro funcionou", afirmou. "Ontem, estávamos com 21 casos em investigação e hoje estamos com 11. Duas granjas comerciais com suspeita da doença deram resultado negativo."

Ao todo, 24 países deixaram de comprar carne de frango de todo o Brasil. Outros 13 países suspenderam as importações apenas do Rio Grande do Sul ou só do município de Montenegro.

120 países continuam abertos ao frango nacional, segundo Fávaro. "Claro que haverá um impacto, mas nada alarmante. Nossa expectativa é, após divulgarmos que o Brasil está livre, avançarmos na repactuação com todos os países que restringiram", disse ele ao lembrar que 70% da produção fica no Brasil.

O vírus da gripe aviária circula há pelo menos 30 anos no mundo. "A presença em território brasileiro é fruto de aves migratórias", continuou o ministro. Ele estima em 17 mil as aves que foram abatidas no Brasil.

Um dia, por um motivo ou por outro, ia acabar acontecendo em granjas comerciais.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

Foco em Minas

O Governo de Minas Gerais decretou hoje estado de emergência sanitária animal. O estado confirmou um caso de gripe aviária no município de Mateus Leme, região metropolitana de Belo Horizonte, em aves ornamentais.

A prefeitura do município acalmou o mercado. Disse em nota que "não há motivo para pânico e que todas as medidas necessárias estão sendo rigorosamente cumpridas".