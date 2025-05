Funcionário da Caixa é suspeito de desviar mais de R$ 11 milhões, diz PF

A PF (Polícia Federal) cumpre hoje mandados de busca e apreensão por conta de investigação que apura fraudes praticadas contra a Caixa Econômica Federal e seus clientes. Um funcionário do banco é considerado o principal suspeito em um esquema que teria desviado mais R$ 11 milhões.

O que aconteceu

Movimentação de valores ocorria por PIX e sem a ciência dos clientes. A investigação da PF apontou prejuízo total de R$ 11.111.863,13. Um funcionário do banco estatal é considerado o principal suspeito.

Parte do dinheiro foi destinada para empresas de apostas, segundo a investigação. Além disso, há a suspeita do uso de contas de terceiros para a ocultação dos valores. "O sequestro de bens foi autorizado até o montante do prejuízo", salientou a PF em nota à imprensa.

Investigação começou após apuração interna da Caixa. Os crimes investigados são furto mediante fraude eletrônica, peculato e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares. "As medidas, determinadas pela 15ª Vara Federal Criminal da SJDF (Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal), visam aprofundar a investigação e coletar elementos de prova. Incluem busca e apreensão domiciliar e pessoal, quebra de sigilos telemático, bancário, e fiscal, além de sequestro de bens", disse o órgão em nota.