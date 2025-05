Norma sobre saúde mental entra em vigor, mas empresas não serão multadas

Ansiedade, depressão e transtornos de adaptação levaram ao afastamento de mais de 400 mil trabalhadores brasileiros no último ano. Esses números crescem de forma contínua nos últimos anos e, diante desse cenário, o Ministério do Trabalho estabeleceu novas diretrizes para reduzir os riscos psicossociais nos ambientes laborais. A normativa entra em vigor hoje, em caráter educativo, permitindo que as empresas tenham o prazo de um ano para se adequarem às orientações e elaborarem um plano de ação.

O que aconteceu

As novas diretrizes integram a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passa a abranger, além dos riscos físicos e ocupacionais, também os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Ainda sem uma cartilha oficial que detalhe as métricas a serem consideradas, o Ministério do Trabalho optou por adiar, por um ano, a aplicação de penalidades e multas às empresas que não cumprirem as exigências.

Empresas precisam avaliar riscos a saúde mental do trabalhador. Fernanda Garcez, sócia responsável pela área trabalhista da Abe Advogadas, explica que com a NR-1 as empresas precisam avaliar quais os riscos de adoecimento mental que o ambiente proporciona, como jornadas extenuantes ou riscos de assédios. Os riscos devem ser classificados e um plano de ação colocado e prática.

As doenças mentais são o segundo maior motivo de afastamento, perdendo apenas para a dorsalgia. É também uma causa de perda de produtividade nas empresas.

Fernanda Garcez, sócia responsável pela área trabalhista da Abe Advogadas

Houve crescimento do número de afastamentos por doenças mentais. No ano passado, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) contabilizou 3,5 milhões de licenças relacionadas às doenças. Desse total, 472 mil foram doenças mentais, ou seja, 13% do total. Os dados também mostram que entre 2023 e 2024, o crescimento dos afastamentos por essas causas foi de 68%. E é por isso que o tema passou a fazer parte da NR-1.

Ainda falta orientação do governo para as empresas. É esperada a publicação e uma cartilha para que as empresas possam orientar a avaliação dos riscos e assim traçar as medidas. Nessa fase considerada educativa, as multas não serão aplicadas.