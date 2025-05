Banco Central anuncia ferramenta para evitar fraudes na abertura de contas

O BC (Banco Central) divulgou novas normas para evitar a abertura de contas fraudulentas. A iniciativa, que será oferecida a partir de dezembro de 2025, permitirá ao cidadão informar se deseja ou não criar novos vínculos bancários.

O que aconteceu

Serviço do BC quer evitar a abertura de contas de maneira ilegal. A novidade vai inibir os novos cadastros com identidade falsa e a inclusão de um titular em contas conjuntas ou de novos responsáveis em contas de pessoas jurídicas.

Novidade começa a valer a partir de dezembro de 2025. O serviço foi estabelecido pela Resolução 475 do BC. Conforme a norma, o cidadão poderá informar, de forma facultativa, ao Sistema Financeiro Nacional que não deseja abrir novas contas (corrente, de poupança ou de pagamento).

Autorização poderá ser revertida instantaneamente. O sistema a ser disponibilizado na área logada do Meu BC mostrará as ativações e as desativações realizadas. Também ficarão disponíveis as consultas feitas por instituições financeiras sobre a possibilidade de abertura de novas contas.

Consultas serão responsabilidade das instituições financeiras. Segundo o BC, os integrantes do sistema bancário serão obrigados a acessar a base de dados do Meu BC antes de concluírem o processo de abertura de novas contas.

BC e instituições têm seis meses para desenvolver o sistema. A iniciativa vai resultar nas ferramentas necessárias para o funcionamento efetivo do serviço. O prazo é o mesmo determinado para as instituições atualizarem seus processos e procedimentos visando cumprir a norma.