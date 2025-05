Itamaraty abre concurso de diplomata com salário inicial de R$ 22 mil

O Ministério das Relações Exteriores publicou o edital de um novo concurso público com 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário, posto inicial da carreira de diplomata. O salário inicial é de R$ 22.558,56.

O que aconteceu

Inscrições vão até as 18h do dia 4 de junho. A prova será aplicada pelo Instituto Rio Branco (IRBr) e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O edital está disponível neste link.

Das 50 vagas, dez são para candidatos negros e três para pessoas com deficiência. O edital prevê ainda a convocação adicional de até 75 mulheres para "promover a proporcionalidade entre pessoas candidatas do gênero masculino e do gênero feminino".

A taxa de inscrição é de R$ 229. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção. O concurso será realizado em duas fases: a primeira está prevista para 20 de julho; já a segunda etapa será realizada nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.

A primeira etapa será de questões objetivas. Serão avaliados conhecimentos em Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. Na segunda fase, as questões discursivas englobam Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia, Direito e um idioma adicional (Língua Espanhola ou Língua Francesa).

A divulgação do gabarito preliminar da primeira fase está prevista para 25 de julho. Já a divulgação do edital de resultado final na prova objetiva da primeira fase e de convocação para a segunda fase está marcado para 13 de agosto. O edital do resultado provisório nas provas escritas da segunda fase será liberado em 23 de setembro.