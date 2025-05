IR: A poucos dias do prazo, 65,6% dos contribuintes entregaram a declaração

Dados da Receita Federal mostram o total de contribuintes que faz jus à famosa frase "brasileiro deixa tudo para a última hora". As pessoas têm até sexta-feira, dia 30 de maio, para entregar a declaração do Imposto de Renda. Mas muitos brasileiros deixaram para a última hora.

O que aconteceu

Até às 18 horas da última sexta-feira (23), 30.328.822 milhões de pessoas tinham enviado a declaração. O número representa 65,65% do montante esperado este ano, que é de 46,2 milhões. Em comparação ao total entregue em 2024, a estimativa para este ano indica aumento de 7% no número de declarações.

O prazo para ficar quites com o leão termina no dia 30 de maio às 23h59. Mais da metade (62,6%) dos contribuintes que entregaram a declaração terão direito à restituição. Precisarão pagar imposto 20,2% dos contribuintes e 17,2% não têm a receber nem a pagar.

A maioria preferiu preencher o documento usando o computador (83,6%). A opção online foi escolhida por 10,9% e 5,5% fizeram a declaração pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, para smartphones e tablets.

Até o dia 23 de maio, 48,4% preferiram a declaração pré-preenchida para ficar em dia com o fisco. Neste caso, a pessoa baixa uma versão preliminar do documento, e basta confirmar ou ajustar as informações. A opção de desconto simplificado corresponde a 56,4% do total enviado.