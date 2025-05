Dólar sobe, e Bolsa inicia em alta com foco em dados e cenário externo

O dólar à vista abriu o dia de hoje em leve valorização frente ao real. Por volta de 10h28, a moeda americana subia 0,17%, vendido a R$ 5,656. O dólar turismo é cotado a R$ 5,696, queda de 0,05%. Já a Bolsa de Valores iniciou esta segunda em alta com 138.004.11 pontos, alta de 0,13%.

O que está acontecendo

"Memorial Day" e negociações entre Trump e países da União Europeia. O mercado repercute nesta segunda-feira (26) a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adiar a implementação de tarifas de 50% sobre a União Europeia. As negociações devem impactar a moeda americana em dia de mercados fechados nos Estados Unidos por conta do feriado de "Memorial Day".

Trump disse no domingo que adiou a imposição da taxa de 50% sobre o bloco europeu de 1º de junho para 9 de julho. Ele havia dito na sexta que estava recomendando uma tarifa de 50%, expressando frustração com o fato de as negociações comerciais com a UE não estarem avançando com rapidez suficiente. A postura mais branda do presidente dos EUA, dois dias depois, marcou outro alívio temporário em sua política comercial errática, mas lembrou a rapidez com que as circunstâncias podem mudar.

Os mercados aguardam o anúncio de novos acordos tarifários por Trump, depois que o país já apresentou entendimentos com o Reino Unido e a China. O dólar turismo, por sua vez, iniciou o pregão em leve queda. A moeda apresentava oscilação negativa de 0,06% e era vendida a R$ 5,876.

Ibovespa abre em leve alta

A Bolsa de Valores iniciou esta segunda em alta com 138.004.11 pontos, alta de 0,13%. O pregão é marcado pela divulgação de dados econômicos e pesquisas. Analistas consultados pelo Banco Central em sua pesquisa Focus elevaram a projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano a 2,14%, de 2,02% anteriormente, mantendo a previsão de expansão de 1,70% para 2026.

A autarquia também divulgou que o Brasil registrou déficit em transações correntes menor do que o esperado em abril. Os dados do BC mostraram que, no mês, o déficit atingiu US$ 1,35 bilhão, ante expectativa de US$ 2 bilhões em pesquisa da Reuters com analistas.

(*) Com informações da Reuters