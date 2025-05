Aumento do IOF prejudica acesso de indústrias a crédito, diz diretor da CNI

O aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) decretado pelo governo encarece o crédito e acaba gerando algumas consequências na economia, como a geração de menos emprego em todos os setores, afirmou Mario Sérgio Telles, diretor de economia da CNI, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

O aumento do IOF sobre uma taxa de juros básica, que já é muito alta, é um elemento a mais para restringir o crédito. O crédito vai ficar mais caro e isso tem duas consequências diretas.

Dentro das empresas é um aumento de custo. Agora, isso reduz o crédito na economia. As empresas devem tomar menos crédito por conta desse aumento de custo.

Então, como os investimentos das empresas são um componente importante da nossa demanda, isso acaba também reduzindo nosso consumo interno, não das pessoas, que as pessoas, no caso, foram preservadas, mas por parte dos investimentos das empresas.

Mario Sérgio Telles

Para o diretor da CNI, estes fatores somado a outros acabam causando aumento de custo e redução da demanda, o que pode gerar uma redução sobre um crescimento econômico que já vinha em queda.

A projeção da CNI para esse ano é de um crescimento de 2,3% do PIB como um todo, contra um crescimento de 3,4% do ano passado. Então, já há uma desaceleração e essa medida vem somar com outras que já estavam acontecendo, como o aumento da taxa Selic, um dado que é positivo, mas que também contribui para essa desaceleração, que é a menor expansão fiscal por parte do governo federal e até também por parte de estados e municípios.

Mas todo esse conjunto vai levar ao menor crescimento de economia. E, portanto, com menor crescimento de economia, você tem menos geração de emprego em todos os setores.

Mario Sérgio Telles

