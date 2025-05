Amanda Klein: Com IOF, Fazenda arrecada e faz trabalho do Banco Central

O aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) decretado pelo governo na última semana virou um instrumento de arrecadação ao ministério da Fazenda, que acabou assim dando 'uma mãozinha' ao Banco Central, disse a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje.

O vai e vem do governo federal em relação ao aumento do IOF é a ponta do iceberg de um problema muito mais profundo gestado neste governo Lula 3. A crise das contas públicas. Para atender aos caprichos de Lula e do Congresso, que querem aumentar gastos sem cortar na própria carne, restou a Fernando Haddad medidas, digamos assim, menos ortodoxas.

O IOF, que é um imposto regulatório, tornou-se de repente a bala de prata, para de uma sentada arrecadar R$ 60 bilhões em dois anos, encarecer o crédito para empresas e desestimular remessas de recursos para o exterior. Em outras palavras, virou um instrumento de arrecadação, portanto fazendo política fiscal, política monetária com juros mais altos e controle de capitais.

Economistas respeitados avaliam que o efeito do encarecimento do crédito para empresas de toda ordem, grandes e pequenas, equivalerá a um último aumento de juros pelo Banco Central de 0,25 até 0,5 ponto percentual. Estaria encerrado assim, com uma mãozinha da Fazenda, o ciclo de alta da Selic.

Klein pontuou que tudo isso evidenciou que as contas públicas não fecham, já que nenhum dos três poderes está disposto a mexer no próprio bolso e reduzir seus salários.

Mas o que toda essa confusão deixou ainda mais evidente é que as contas não fecham. E não fecham porque as despesas obrigatórias crescem muito acima do permitido pelo arcabouço fiscal, vide benefícios previdenciários e BPC.

As emendas parlamentares, igualmente obrigatórias, ou pelo menos a maior parte delas é obrigatória, só aumentam, e os super salários do judiciário idem.

Como nenhum dos três poderes está disposto a mexer no próprio bolso, teremos que conviver com criatividade para manter o arcabouço de pé, mesmo que capenga até o final de 2026. O pior é que ficou claro que nem o congelamento de R$ 30 bilhões que o mercado considerou um valor alto, seria suficiente para atingir a meta de déficit zero deste ano.

