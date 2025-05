Receita abre hoje consulta a 1º lote de restituição do IR 2025

A Receita Federal abre hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda das pessoas físicas de 2025. O lote, que incluirá restituições de anos anteriores, tem o maior valor da história: R$ 11 bilhões.

Como consultar

Consulta vai poder ser feita a partir das 10 horas.

Para saber se vai receber a restituição no primeiro lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. Primeiro, precisa clicar em "Meu Imposto de Renda" e, depois, em "consultar a restituição". A consulta também está disponível no aplicativo para tablets e smartphones.

Pagamento das restituições vai ocorrer ao longo do dia 30 de maio. Neste primeiro lote estão cerca de 6,2 milhões de restituições. Do total de R$ 11 bilhões a serem pagos, R$ 7,811 bilhões serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal: idosos a partir de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou que sofram de doença grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 2,38 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal mas usaram as facilidades da Receita para declarar. É o caso de quem utilizou a declaração pré-preenchida e, concomitantemente, optou por receber a restituição via Pix.

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o primeiro lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta a partir de hoje verá apenas a informação "em fila de restituição".

Calendário completo de pagamento das restituições

1º lote: 30 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro