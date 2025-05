Dólar sobe 1% na abertura, a R$ 5,72, com confusão do governo sobre IOF

O dólar comercial está iniciando o dia em alta após o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar um aumento de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para diversas operações de câmbio na noite de ontem e voltar atrás hoje de manhã.

Tantas mudanças nas regras deixam investidores e instituições financeiras tensos, sem saber como agir. Em momentos assim, todos correm para se proteger e antecipam operações que estavam previstas, comprando a moeda americana, o que pressiona as cotações.

O que está acontecendo

Por volta das 9h40, 40 minutos após a abertura do mercado de câmbio, o dólar comercial subia 1,1%, vendido a R$ 5,7221. O dólar turismo ainda não tinha movimentações suficientes para a verificação das cotações.

Vai e volta no IOF

Para ajudar a fechar as contas no ano, o governo anunciou ontem o aumento das alíquotas do IOF para algumas transações. Os investimentos de pessoas físicas no exterior, que atualmente têm alíquota de 1,1%, passariam a ter 3,5%. As transferências para aplicações de fundos nacionais no exterior passariam a ter alíquota de 3,5% também, contra zero atualmente.

Depois de uma repercussão negativa entre os agentes de mercado, o governo voltou atrás. Os investimentos de pessoas físicas no exterior continuam com alíquota de 1,1% e as transferências para aplicações de fundos nacionais no exterior seguem com zero.