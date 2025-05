INSS começa a devolver descontos indevidos de abril na próxima segunda

O INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) anunciou hoje que começará a devolver na próxima segunda-feira o dinheiro descontado de forma indevida de aposentados e pensionistas por entidades associativas no último mês de abril.

O que aconteceu

Ao todo, R$ 292 milhões serão devolvidos. No fim de abril, o INSS determinou a suspensão de descontos desse tipo. Mas, como a folha de pagamentos do mês já estava fechada, houve descontos feitos entre os últimos dias 24 e 8. O valor referente a esses dias foi retido, não foi repassado às entidades associativas e agora será devolvido aos beneficiários.

Devolução acontecerá junto com o pagamento regular. Aposentados e pensionistas não precisam tomar nenhuma providência para receber o dinheiro entre os próximos dias 26 e 6.

Valor do benefício e final do NB (Número de Benefício) serão critérios para ordem de pagamento. Beneficiários que ganham um salário mínimo e têm NB com final 1, receberão no dia 26. Já os com final 2, receberão no dia 27. E assim sucessivamente até 6 de junho.

Para aqueles que ganham mais de um salário mínimo, a ordem de pagamento será a seguinte:

Final 1 e 6 - 2 de junho

Final 2 e 7 - 3 de junho

Final 3 e 8 - 4 de junho

Final 4 e 9 - 5 de junho

Final 5 e 0 - 6 de junho

Beneficiários podem avisar sobre descontos irregulares por app ou telefone. As solicitações de reembolso devem ser encaminhadas pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Não é preciso encaminhar documentos na solicitação.

Caso os descontos irregulares sejam comprovados, o beneficiário receberá o dinheiro de volta. De acordo com o INSS, a devolução acontecerá pelo mesmo meio que ele recebe os pagamentos regulares (conta bancária ou cartão magnético).

A partir do dia 30, aposentados e pensionistas poderão fazer consultas em agências dos Correios. Ao todo, 4730 agências em todos os estados do país estarão capacitadas para o atendimento, com 20 mil funcionários à disposição.