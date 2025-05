Coreia do Sul reduzirá restrição de compra de frango do Brasil, diz Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou hoje que a Coreia do Sul vai suspender o bloqueio total da compra de frango no Brasil, após caso de gripe aviária, e torná-lo regional.

O que aconteceu

"Coreia do Sul acabou de nos avisar que também está regionalizando, diminuindo o bloqueio total ao Brasil", informou o ministro, após encontro com a comitiva presidencial angolana, no Palácio Itamaraty. Segundo Fávaro, o país deverá seguir os moldes da Rússia, que só manteve a restrição para o Rio Grande do Sul, onde foi comprovado o foco.

Ontem, o governo sul-coreano marcou uma inspeção em frigoríficos brasileiros no início de junho. A APQA (Agência de Quarentena Animal e Vegetal da Coreia) pediu para visitar três unidades de produção no Paraná, para reavaliar e aprovar novos estabelecimentos brasileiros exportadores de carne de aves, segundo a Folha de S.Paulo.

A Rússia anunciou a mudança da restrição para apenas o Rio Grande do Sul ontem. Se a flexibilização da Coreia se confirmar, o bloqueio das importações de frango de todo o território nacional seguirá ainda para 45 países, incluindo China, Argentina e toda a União Europeia.

O Brasil entrou ontem em um período decisivo de 28 dias para se autodeclarar livre de gripe aviária. Para isso, o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) tem articulado um trabalho de desinfecção da granja, onde o primeiro caso em criação comercial foi detectado na semana passada, junto à iniciativa privada, além de mecanismos de controle e inspeção no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Fávaro se diz otimista. "Nós já estamos há uma semana do caso e, apesar de a gente estar com o sistema muito ativo de busca de casos, veja que nenhuma outra ave morreu", ponderou o ministro.

"Se nenhum lugar está aparecendo animais mortos é a certeza de que o foco está contido", afirmou o ministro. "Mas nós vamos fazer tudo com muita prudência, respeitando a legislação, dando transparência na confiança de que o sistema brasileiro vai se mostrar."