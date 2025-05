Governo do RS diminui barreiras em área próxima de foco de gripe aviária

O governo do Rio Grande do Sul reduziu o número de barreiras sanitárias na área próxima da granja foco da gripe aviária, em Montenegro, a 70 km de Porto Alegre.

O que aconteceu

Número de barreiras sanitárias baixou de sete para quatro. São três barreiras de desinfecção - duas em estradas vicinais e uma na RS-124 - e uma de bloqueio, localizada no acesso ao foco da doença. Essas estruturas funcionam 24 horas. Nas barreiras de desinfecção os veículos passam por um banho com uma solução. Já na de bloqueio os carros, motos e caminhão não podem passar.

Retirada de barreiras ocorre por dois motivos. Conforme a Seapi (Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação), a redução ocorre por conta da conclusão da primeira etapa de vistorias nas propriedades rurais em um raio de 10 quilômetros do foco. Além disso, a pasta levou em conta que não foram registrados novos casos.

2.805 veículos já foram abordados e desinfetados em barreiras. Além disso, já foram vistoriadas 540 propriedades e uma granja. Os trabalhos envolvem a participação de cerca de 150 agentes públicos.

12 investigações estão em andamento por suspeita de gripe aviária. A informação consta na última atualização - das 8h30 de hoje - da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura. As investigações ocorrem em Capela do Santana (RS), Gaurama (RS), Concórdia (SC), Ipumirim (SC), Angélica (MS), Aguiarnópolis (TO), Eldorado dos Carajás (PA), Castelo (ES), Ilhéus (BA), Salitre (CE) e Icapuí (CE). Em Eldorado dos Carajás há duas investigações em andamento, nas outras cidades há apenas uma.

Amostras de duas granjas comerciais estão entre as investigações em andamento. As coletas foram feitas em Aguiarnópolis (TO) e Ipumirim (SC). Conforme o Mapa (Ministério da Agricultura), foram feitas análises iniciais que indicaram "baixa carga viral ou possível degradação do material genético viral", segundo nota divulgada à imprensa. Por conta disso, estão sendo realizados provas complementares. "O Mapa reforça que todas as etapas estão sendo conduzidas com rigor técnico, de acordo com os padrões internacionais, e seguem como prioridades da defesa agropecuária brasileira", reforçou o órgão.

Há dois focos confirmados para a gripe aviária. Um deles é em uma granja comercial em Montenegro e outro no Zoológico de Sapucaia do Sul. As duas cidades ficam a 50 km uma da outra e estão localizadas na região metropolitana de Porto Alegre. Na granja, mais de 15 mil galinhas morreram. Já no zoológico mais de 100 aves foram a óbito - entre eles estão três espécies diferentes de cisnes, além de pato-do-mato e marreca-de-coleira.

Brasil começou ontem contagem de 28 dias para poder se declarar livre da gripe aviária. O prazo começou a valer após a conclusão do trabalho de desinfecção da granja. O serviço veterinário oficial terminou ontem a limpeza e desinfecção da área em Montenegro. Agora, o espaço entra no período de vazio sanitário por 28 dias, calculados a partir de ontem.

Quatro países decidiram ontem retirar a suspensão às exportações de carne de aves de todo o território brasileiro. A partir de agora, Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão passaram a restringir temporariamente apenas os embarques do estado gaúcho.

Outros países importadores permanecem com a suspensão total de carne de aves do Brasil. A nota do Mapa também destaca que China, União Europeia, México, Iraque, Coreia do Sul, Chile, Filipinas, África do Sul, Jordânia, Peru, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Bolívia, Sri Lanka e Paquistão seguem a restrição nacional.

Apenas os Emirados Árabes e Japão suspenderam a exportação de carne oriundas do município gaúcho de Montenegro.

Embargos a todo território nacional:

África do Sul

Argentina

Bolívia

Canadá

Chile

China

Coreia do Sul

Filipinas

Iraque

Jordânia

Malásia

Marrocos

México

Paquistão

Peru

República Dominicana

Sri Lanka

Timor-Leste

União Europeia (Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia)

Uruguai

Restrições limitadas ao Rio Grande do Sul:

Arábia Saudita

Armênia

Bahrein

Bielorrússia

Bósnia e Herzegovina

Cazaquistão

Cuba

Macedônia

Montenegro

Quirguistão

Reino Unido

Rússia

Tajiquistão

Turquia

Ucrânia

Embargos somente à cidade de Montenegro (RS):