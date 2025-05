Após o decreto que aumentou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para diversas operações, o governo voltou atrás em alguns pontos na noite de ontem. Entenda o que mudou no IOF ponto a ponto.

O que muda no IOF

Cartões de de crédito e débito internacionais: Alíquota era de 3,38% e passa a ser de 3,5%.

Cartão pré-pago internacional e cheques de viagem para gastos pessoais: Alíquota era de 3,38% e passa a ser de 3,5%.

Remessa de recurso para conta do contribuinte brasileiro no exterior para investimento: Alíquota era de 1,1%. O governo chegou a anunciar aumento para 3,5%, mas voltou atrás e diz que será mantido valor de 1,1%.

Compra de moeda em espécie: Alíquota era de 1,1% e passa a ser de 3,5%.

Empréstimo externo de curto prazo: Operação era isenta de IOF. Agora passa a pagar 3,5%.

Transferências relativas a aplicações de fundos no exterior: Operação era isenta de IOF. O governo chegou a anunciar aumento para 3,5%, mas voltou atrás e diz que será mantida a tarifa zero.

Operações não especificadas: Alíquota era de 0,38%. Agora, continua como 0,38% para entrada de recursos, e passa a ser de 3,5% para saída.

Recuo do governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que recuou sobre a cobrança de IOF em transferências para investimentos de fundos no exterior para evitar especulações de mercado. Depois do anúncio do aumento do IOF, o ministério recebeu diversas mensagens de pessoas que operam nos mercados, "salientando que aquilo poderia carregar um tipo de problema e passar uma mensagem que não era desejada pelo ministro", disse Haddad.

Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo a rota.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

O que aconteceu

Para ajudar a fechar as contas no ano, o governo determinou o aumento das alíquotas do IOF. No entanto, recuou de madrugada sobre a cobrança da alíquota de 3,5% sobre transferências para aplicações de fundos nacionais no exterior. Essas operações continuarão tendo alíquota zero.

Já as remessas destinadas a Investimentos de pessoas físicas continuarão sujeitas à alíquota atualmente vigente de 1,1%, sem alterações - a primeira versão do texto previa 3,5%.

"Este é um ajuste na medida — feito com equilíbrio, ouvindo o país, e corrigindo rumos sempre que necessário", disse o Ministério da Fazenda no X.

Esses recuos devem se refletir nos mercados, já que ontem a Bolsa caiu, e o dólar subiu com o anúncio das cobranças. Depois de recuar 0,58% e ser vendido a R$ 5,611, o dólar fechou a quinta-feira 0,32% mais caro que no dia anterior, vendido a R$ 5,661. Já a Bolsa fechou em queda de 0,44%.