Economista: Apesar de recuo do IOF, medidas geram incertezas no mercado

Mesmo com o recuo parcial do governo sobre a cobrança de IOF, as medidas adotadas ainda geram incertezas no mercado econômico, afirmou Italo Franca, economista do Santander, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Esse recuo volta para o status de antes, a gente vai precisar ver como é que fica esse decreto novo. E as remessas também vão ter um aumento. Podem pegar alguns produtos do mercado financeiro.

Então, ainda tem algumas dúvidas de alguns tipos de produtos e isso gera um pouco de incerteza nesse cenário, por isso que a reação do mercado ontem foi um pouco mais negativa, essas incertezas desse aumento do imposto.

Italo Franca

Para o economista, embora essas medidas costumem gerar ruídos em diferentes setores, o desafio agora será fazer ajustes finos, buscar medidas para recompor receitas e, principalmente, enfrentar o avanço das despesas.

A gente tinha consciência que teria uma revisão, que os parâmetros iriam ser revistos. Temos os mercados mudando de forma importante do ponto de vista global, tinha essa dificuldade adicional para continuar essa busca pelo ajuste das contas públicas

Acho que trouxeram os números mais reais, mais próximo do que mercado estima, é claro que tem uma diferença em relação aos parâmetros. Quando saiu o R$ 31 bilhões no primeiro anúncio, a reação foi bem positiva. De agora em diante é fazer os ajustes finos, tentar recompor essa questão da receita, a gente sabe que é um desafio.

Passar por ajustes, novas medidas, tentar achar alguma forma de repor receitas, é claro, sempre gera ruídos em diversos setores. Mas a tentativa de fazer o ajuste, de chegar no cumprimento na banda de meta primária que se torna factível com esse nível de aperto é positivo, e agora é buscar ajustes finos, novas medidas de receitas e principalmente atacar a questão do crescimento das despesas. Italo Franca

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: