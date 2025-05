Salto: Ministro dos Transportes anunciar alta do IOF mostra desorganização

Ao antecipar o anúncio de medidas que determinariam o congelamento de R$ 31,3 bilhões do Orçamento, além da elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o ministro dos Transportes, Renan Filho, revela a confusão existente dentro do próprio governo Lula (PT), analisou o colunista Felipe Salto durante o UOL News, do Canal UOL.

Eu acho que isso foi uma grande confusão. Quem tem que anunciar qualquer coisa sobre a área econômica é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra Simone Tebet, que também cuida da pasta do Orçamento. Aí vem o outro ministro, que não tem nada a ver com o 'peixe' e anuncia antes, sem detalhes...

Claro que, como era uma notícia positiva, acabou ajudando. Mas aí a coisa do IOF prejudicou, porque o mercado começou a especular ('quais medidas do IOF?', 'que setores seriam afetados?'). Isso mostra uma desorganização ao transmitir até notícias que são positivas. Felipe Salto, colunista do UOL

O contingenciamento de R$ 20,7 bilhões e o bloqueio de R$ 10,6 bilhões fazem parte do primeiro Relatório Bimestral de Receitas e Despesas apresentado neste ano. O documento, que deveria ter sido divulgado em março, orienta as diretrizes para a distribuição dos gastos entre os ministérios e órgãos que integram os Três Poderes.

Renan Filho 'furou' após a equipe econômica e antecipou as medidas após a realização do leilão da rodovia BR-163, na B3. O objetivo das ações do governo é alcançar o cumprimento das metas do arcabouço fiscal.

Ao Canal UOL, Salto avaliou as medidas tomadas pelo governo como positivas.

O que dá para a gente ler desse corte de R$ 31,3 bilhões é que se trata de um anúncio positivo e mostra o comprometimento do Ministério da Fazenda, do Planejamento e governo em geral com a entrega de um compromisso fiscal mínimo, que é a meta zero de resultado primário. O corte, na nossa conta, é mais do que suficiente para entregar esse objetivo mínimo.

O único problema é que também foi anunciado o aumento do IOF. O governo está considerando o aumento de R$ 20 bilhões na arrecadação já neste ano. Isso poder estar superestimado e representar um risco para essas contas que foram apresentadas hoje. Felipe Salto, colunista do UOL

A equipe econômica persegue o fim do déficit primário neste ano. Para isso, as receitas e as despesas devem ser equivalentes e superar em, no máximo, o intervalo de tolerância de R$ 31 bilhões, correspondente a 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto).

Projeções e texto aprovado pelo Congresso

As projeções apontam para o déficit de R$ 72,68 bilhões neste ano. A expectativa integra a edição mais recente do Prisma Fiscal, relatório com expectativas dos analistas de mercado para o Resultado Primário do Governo Central. A atualização de maio representou uma melhora das projeções pelo sexto mês consecutivo.

O texto aprovado pelo Congresso prevê déficit de R$ 40,4 bilhões. O valor estimado representa 0,33% da soma de bens e serviços finais produzidos no Brasil. Mesmo com o valor 0,08 ponto percentual acima do limite, o saldo primário previsto fica no campo positivo em R$ 15 bilhões. Isso acontece devido à exclusão dos precatórios, pagamento do governo com perdas judiciais.

Aumento do IOF derruba Bolsa e dólar fecha em alta

Após o anúncio das medidas, a Bolsa de Valores brasileira ultrapassou os 138 mil pontos e o dólar comercial intensificou sua queda. Minutos depois, no entanto, a moeda americana começou a se valorizar e a Bolsa passou a cair. Depois de recuar 0,58% e ser vendido a R$ 5,611, o dólar fechou a quinta-feira 0,32% mais caro que no dia anterior, vendido a R$ 5,661. Já a Bolsa fechou em queda de 0,44%.

O mercado ficou insatisfeito com a decisão do governo de aumentar o IOF, anúncio feito junto com o congelamento de gastos, e em razão do aumento das despesas e da queda na arrecadação federal. A aprovação de um projeto de lei nos Estados Unidos aumentou a instabilidade.

