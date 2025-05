Fed pode cortar juros no 2º semestre se tarifas ficarem em 10%, diz diretor

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller, afirmou que a autoridade monetária dos Estados Unidos pode reduzir os juros no segundo semestre deste ano, caso as tarifas implementadas pelo governo de Donald Trump se estabilizem em torno de 10%.

O que aconteceu

Redução dos juros estaria condicionada a tarifaço de Trump. "Se isso (as tarifas de Trump) estiver resolvido, concluído e implementado até julho, então estaremos em boa posição para cortar juros na segunda metade do ano", disse Christopher Waller em entrevista à Fox Business.

Porém, caso o governo Trump decidir adotar tarifas mais elevadas, o impacto seria "muito maior sobre a inflação", alerta o diretor. Para Waller, isso "limitaria muito mais a capacidade do Fed de agir".

Mercado está preocupado com cenário. Na mesma entrevista, Waller ainda afirmou que os rendimentos dos Treasuries estão subindo porque os participantes do mercado financeiro estão preocupados com a possibilidade de não haver nenhum esforço significativo no curto prazo para reduzir os déficits orçamentários.

No começo de maio, Fed decidiu manter os juros dos Estados Unidos entre 4,25% e 4,5%. A decisão foi tomada hoje pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Comitê disse na época que os riscos de aumento da inflação e do desemprego cresceram. A economia em geral "continuou se expandindo em um ritmo sólido", disse o Fed na declaração de política monetária. Porém, a "incerteza quanto às perspectivas econômicas aumentou ainda mais", disse o comitê ao final de uma reunião de dois dias.

Banco central dos EUA tem mantido sua taxa básica de juros na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro. Os mercados esperavam que o Fed mantivesse as taxas nos mesmos níveis estabelecidos em dezembro, sem alterações.

Trump queria redução na taxa de juros. Em abril, o presidente dos Estados Unidos disse que o Federal Reserve deveria reduzir a taxa de juros. "O Fed, que age lentamente, deveria cortar os juros", reiterou Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social".

Desde a última reunião do Fed, em março, Trump provocou um verdadeiro terremoto econômico. De lá para cá, foram anunciados tarifas massivas sobre produtos importados pelos Estados Unidos. Desde então, ele fez várias concessões e flexibilizações e prometeu acordos com os parceiros comerciais do país. No entanto, nenhum acordo foi anunciado até o momento. As trocas comerciais com a China estão sendo particularmente afetadas.

(*) Com informações de Estadão, AFP e Reuters