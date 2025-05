Após congelamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento, Bolsa sobe e dólar cai

Após a decisão do governo Lula (PT) de congelar R$ 31,3 bilhões do Orçamento, a Bolsa de Valores brasileira ultrapassou os 138 mil pontos e o dólar comercial intensificou sua queda. Às 15h41, a divisa americana era vendida a R$ 5,611, queda de 0,58%.

O que aconteceu

O dólar comercial caiu o equivalente a três centavos ao longo dia. Depois de fechar o pregão de ontem valendo R$ 4,643, a divisa americana era comercializada a R$ 5,611.

O dólar para viagens segue a tendência de queda. Apos atingir a máxima de R$ 5,888, o dólar turismo era vendido por R$ 5,852 às 15h41, queda de 0,35% e relação ao fechamento de quarta.

O recuo da moeda americana se acentuou após congelamento orçamentário. Hoje, o governo Lula anunciou o congelamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento para garantir o cumprimento da meta fiscal de 2025.

O valor surpreendeu positivamente o mercado. A contenção de gastos na primeira atualização do Orçamento do ano sinalizou postura diferente do governo, que no ano passado deixou para apertar o cinto apenas no terceiro relatório bimestral, apesar dos alertas sobre o risco de descumprimento da meta fiscal.

Bolsa sobe

Já a Índice Bovespa opera o dia em alta. Após despencar 1,59% na quarta, a Bolsa de Valores brasileira operou em estabilidade até os primeiros rumores sobre o corte orçamentário, às 14h14, quando deu um salto, rompendo os 138 mil pontos. Às 15h22, o índice havia atingido 138.410,51 alta de 0,38% em comparação com o fechamento do dia anterior.

Além da contenção de gastos, o mercado está de olho nos EUA. Os mercados repercutem a aprovação de um projeto de lei, pela Câmara dos Deputados americana, para cortes de impostos que devem acrescentar cerca de US$ 3,8 trilhões à dívida americana, hoje de US$ 36,2 trilhões, o que preocupa o mercado financeiro.