Brasil inicia contagem de 28 dias para se declarar livre da gripe aviária

O Brasil começou hoje a contagem de 28 dias para poder se declarar livre da gripe aviária no município de Montenegro (RS), onde foi registrado um foco da doença. Se não houver novos casos nesse período, o país poderá retomar o status sanitário internacional.

O que aconteceu

O prazo começou a valer após a conclusão do trabalho de desinfecção da granja. O serviço veterinário oficial terminou ontem a limpeza e desinfecção da área em Montenegro. Agora, o espaço entra no período de vazio sanitário por 28 dias, calculados a partir desta quinta. Este prazo é necessário para o foco ser considerado concluído e o Brasil retomar o status de livre de gripe aviária junto à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal).

Isso não apenas fortalece a credibilidade do nosso sistema sanitário, como também representa um passo fundamental para a reabertura de mercados e a normalização das exportações. É um procedimento previsto em protocolos internacionais, e estamos conduzindo esse processo com o máximo rigor e responsabilidade

Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária, em nota nesta quinta-feira (22)

O processo de limpeza inclui a desinfecção dos galpões, aviários, ninhos, máquinas e outras estruturas e equipamentos da granja, que envolve escritório, almoxarifado, vestiários e lavanderia. A atividade de saneamento do foco de gripe aviária foi iniciada no dia 16 de maio e seguiu o Plano Nacional de Contingência, segundo o governo.

A vigilância sanitária continua com barreiras e desinfecção. No local foram instalados sete pontos de controle, com barreiras de trânsito e desinfecção. Uma delas é de bloqueio total, impedindo qualquer passagem, enquanto as outras seis atuam como barreiras de contenção e desinfecção. O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) também divulgou que no raio de 10 quilômetros da granja afetada foram identificados 540 estabelecimentos rurais, sendo que dois deles atuam com avicultura comercial. Todos os estabelecimentos já foram vistoriados.

Após os 28 dias, governo prevê redução dos embargos sobre o frango

A expectativa do governo é de que, depois dos 28 dias, os mercados que restringiram a compra de frango de todo o Brasil reduzam limitação. "Com a força do sistema e a transparência nos procedimentos, conseguiremos comprovar a contenção do foco e negociar com nossos parceiros comerciais protocolos que evitem o bloqueio total das exportações", declarou o ministro do Mapa, Carlos Fávaro.

O prazo dado corresponde ao ciclo do vírus H5N1. O chamado vazio sanitário de 28 dias é considerado o tempo essencial para garantir que não haja vestígios do vírus no ambiente antes da retomada das atividades na granja. A área de Montenegro, foco da doença, não produz frango para consumo, ela é uma matriz de produção de galos e galinhas para outras granjas voltadas ao abate ou produção de ovos.

Embora a gripe aviária não seja transmitida pelo consumo de carne de aves e ovos, alguns países temiam a contaminação sanitária dos plantéis comerciais. Com isso, pelo menos 62 importadores desses produtos brasileiros aplicaram algum tipo de sanção ao frango.

Países da União Europeia e outras 20 nações adotaram a suspensão total de carne de aves do Brasil. É o caso da China, México, Iraque, Coreia do Sul, Chile, Filipinas, África do Sul, Jordânia, Peru, Canadá, República Dominicana, Uruguai, Malásia, Argentina, Timor-Leste, Marrocos, Bolívia, Sri Lanka e Paquistão seguem a restrição nacional.

Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão decidiram retirar a suspensão às exportações de carne de aves de todo o território brasileiro e passaram a restringir temporariamente apenas os embarques do rio Grande do Sul. Os quatro países somaram-se nesta quinta a Arábia Saudita, Reino Unido, Bahrein, Cuba, Macedônia, Montenegro, Cazaquistão, Bósnia, Herzegovina, Tajiquistão e Ucrânia, que limitam a suspensão aos produtos da pecuária do estado.

Apenas os Emirados Árabes e Japão suspenderam a exportação de carne oriundas do município gaúcho de Montenegro. No local havia 17 mil aves divididas em dois galpões. 15.650 galinhas foram encontradas mortas. Outras 1358 aves foram sacrificadas. Uma área em um raio de 10 km foi isolada ao redor da granja.

Esse é o primeiro registro do vírus na avicultura brasileira. Antes, a gripe aviária já havia sido detectada em animais silvestres ou em produções domésticas. A circulação do vírus ocorre desde 2006, principalmente na Ásia, na África e no norte da Europa. O ministério afirmou nesta quinta-feira (22) que permanece em articulação com as autoridades sanitárias dos países importadores.

Embargos a todo território nacional:

África do Sul

Argentina

Bolívia

Canadá

Chile

China

Coreia do Sul

Filipinas

Iraque

Jordânia

Malásia

Marrocos

México

Paquistão

Peru

República Dominicana

Sri Lanka

Timor-Leste

União Europeia (Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia)

Uruguai

Restrições limitadas ao Rio Grande do Sul:

Arábia Saudita

Armênia

Bahrein

Bielorrússia

Bósnia e Herzegovina

Cazaquistão

Cuba

Macedônia

Montenegro

Quirguistão

Reino Unido

Rússia

Tajiquistão

Turquia

Ucrânia

Embargos somente à cidade de Montenegro (RS):