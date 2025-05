Receita abre consulta ao primeiro lote de restituição do IR 2025 na sexta

Do UOL, em São Paulo (SP)

A Receita Federal vai abrir a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda das pessoas físicas de 2025 às 10h da próxima sexta-feira (23). O lote contemplará também restituições residuais de exercícios anteriores.

Como consultar

Para saber se vai receber a restituição no primeiro lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. Primeiro, precisa clicar em "Meu Imposto de Renda" e, depois, em "consultar a restituição". A consulta também está disponível no aplicativo para tablets e smartphones.

O crédito bancário de cerca de 6,2 milhões de restituições será realizado ao longo do dia 30 de maio, no valor total de R$ 11 bilhões. Desse total, R$ 7,811 milhões serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal: idosos a partir de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 2,38 milhões de restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal mas usaram facilidades da Receita para declarar. É o caso de quem utilizou a declaração pré-preenchida e, concomitantemente, optou por receber a restituição via PIX.

Matéria em atualização. Aguarde mais informações.