PF abre concurso com mais de mil vagas e salários de até R$ 26,8 mil

A Polícia Federal lançou ontem um edital de concurso com 1.013 vagas para delegados, peritos, escrivães, agentes e papiloscopistas, com salários que chegam a R$ 26,8 mil.

O que aconteceu

São oferecidas 630 vagas para o cargo de agente federal, o maior número entre todas as funções ofertadas. Também estão disponíveis 160 vagas para escrivão, 120 para delegado, 24 para perito em informática forense e 21 para papiloscopista, entre outras áreas da perícia.

Todos os cargos exigem diploma de nível superior e CNH, no mínimo, categoria "B". Além disso, o candidato precisa ter no mínimo 18 anos na data da matrícula, estar em dia com a Justiça Eleitoral e com o serviço militar (se for homem), e comprovar aptidão física e mental.

No caso do cargo de delegado, também é preciso ter diploma de bacharel em direito e três anos de atividade jurídica ou policial. A comprovação será exigida no momento da posse, conforme regras da Instrução Normativa nº 309, da própria PF.

O salário inicial é de R$ 26,8 mil para delegados e peritos, e de R$ 14,1 mil para os demais cargos. Além disso, os aprovados podem ter direito a auxílio-alimentação, auxílio-saúde, pré-escola e adicional de fronteira, conforme o local de lotação. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais.

Inscrições e processo seletivo

As inscrições vão de 26 de maio a 13 de junho de 2025. Elas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). A taxa de inscrição é de R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, e de R$ 250 para delegado e perito criminal. O pagamento pode ser feito por Pix ou por GRU (Guia de Recolhimento da União), gerada no site do Cebraspe após o preenchimento do formulário de inscrição.

É necessário preencher o formulário de inscrição, anexar uma foto recente e gerar a GRU para pagamento. A inscrição só será confirmada após o pagamento da taxa ou concessão de isenção. Candidatos de baixa renda e doadores de medula óssea podem pedir isenção.

O processo seletivo terá duas etapas principais, com provas aplicadas em todas as capitais e no Distrito Federal. A primeira fase inclui prova objetiva e discursiva, previstas para 27 de julho de 2025, além de teste de aptidão física (13 e 14 de setembro), avaliações médica e biopsicossocial (25 e 26 de outubro) e avaliação psicológica (7 de dezembro).

Para o cargo de delegado, haverá ainda prova oral, marcada para 13 e 14 de dezembro em Brasília, e análise de títulos. Todas as funções passam por investigação social e podem ser submetidas a exame antidrogas.

A segunda etapa consiste no Curso de Formação Profissional. Em regime de dedicação exclusiva, ele é realizado na Academia Nacional de Polícia, em Brasília. O curso será realizado de 26 de janeiro a 8 de maio de 2026 para agentes; e de 18 de maio a 28 de agosto para os demais cargos.

Haverá cotas para pessoas com deficiência e para candidatos negros. O edital estabelece 5% das vagas para PCDs e 20% para pessoas pretas ou pardas, com análise documental e procedimento de heteroidentificação, procedimento em que uma comissão avalia se o candidato que se autodeclarou preto ou pardo tem características (como cor da pele, traços e cabelo) compatíveis com essa declaração. A análise é feita por observação direta e filmada, sem considerar documentos ou registros anteriores. O processo foi criado para evitar fraudes nas cotas raciais e está previsto no edital.

Vagas com remuneração de R$ 26.800 (delegado e perito criminal):

120 vagas para delegado de Polícia Federal;

24 vagas para perito em informática forense;

16 vagas para perito em contabilidade;

14 vagas para perito em meio ambiente;

5 vagas para perito em geologia;

2 vagas para perito em engenharia civil;

1 vaga para perito em engenharia elétrica/eletrônica;

1 vaga para perito em engenharia cartográfica;

1 vaga para perito em medicina legal;

1 vaga para perito em física;

1 vaga para perito em engenharia de minas;

1 vaga para perito em genética forense;

1 vaga para perito em engenharia ambiental;

1 vaga para perito em antropologia forense.

Vagas com remuneração de R$ 14.164,81 (agente, escrivão e papiloscopista):