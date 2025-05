Europa, União Eurasiática e 30 países restringem compra de frango do Brasil

O Ministério da Agricultura atualizou nesta manhã a lista de países que suspenderam a compra de frango do Brasil após o caso de gripe aviária na cidade de Montenegro (RS). A relação é composta pelos 27 países da União Europeia, os três integrantes da União Eurasiática e outras 30 nações.

O que aconteceu

Aumenta lista de países que suspenderam as exportações de frango do Brasil. A relação atualizada pelo MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) traz como uma das novidades a União Eurasiática, bloco formado por Bielorrússia, Cazaquistão e Rússia.

Restrições surgem após confirmação de cado de gripe aviária. A confirmação realizada na sexta-feira da semana passada representa o primeiro registro da presença do vírus na avicultura comercial brasileira. Expectativa do MAPA é de que as exportações sejam retomadas "o mais breve possível".

Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Com 35,4% da produção dedicada ao mercado externo, o volume de embarques da proteína foi de 5,3 milhões de toneladas no ano passado. A destinação para 151 países totalizou US$ 9,9 bilhões, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

Embargos a todo território nacional:

África do Sul

Argentina

Bolívia

Canadá

Chile

China

Coreia do Sul

Filipinas

Jordânia

Iraque

Malásia

Marrocos

México

Paquistão

Peru

República Dominicana

Sri Lanka

Timor-Leste

União Europeia (Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia)

União Eurasiática (Bielorrússia, Cazaquistão e Rússia)

Uruguai

Restrições limitadas ao Rio Grande do Sul:

Bahrein

Bósnia e Herzegovina

Cazaquistão

Cuba

Macedônia

Montenegro

Reino Unido

Tajiquistão

Ucrânia

Embargos somente à cidade de Montenegro (RS):

Arábia Saudita.

Japão

MAPA destaca que gripe aviária circula no mundo desde 2006. A afirmação considera o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), presente, principalmente, na Ásia, África e no norte da Europa. A doença ainda não havia chegado a uma granja comercial no Brasil.