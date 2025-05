Neooh fecha acordo de mídia para telas e plataformas digitais da Bodytech

A empresa de mídia em lugares públicos ("out of home") Neooh fechou um acordo com a rede de academias de alto padrão Bodytech para a instalação de 700 painéis informativos em suas unidades e a veiculação de conteúdo em suas plataformas digitais, como site e aplicativo. O valor do contrato não foi divulgado.

O que aconteceu

A Neooh proverá o conteúdo para 700 telas que serão instaladas nas academias da rede Bodytech. As telas ficarão em áreas com maior concentração de usuários, como salões e a zona das esteiras, mostrando notícias, imagens motivacionais e propagandas de produtos relacionados a saúde e bem-estar. Podem também ser colocadas em salas de atividades específicas, a exemplo da que recebe aulas de bicicleta, para simular ambientes ao ar livre. A Bodytech tem 93 unidades em 20 estados do país.

A mídia out of home está cada vez mais tecnológica, e a Bodytech tem esse mesmo espírito de inovação, além de um perfil premium, diferenciado. Com 200 mil clientes ativos, as 93 unidades somam 19 milhões de acessos por ano, e o tempo de permanência das pessoas nas academias é grande. É um ativo único no setor, difícil encontrar uma combinação tão favorável [para esse serviço de comunicação e marketing].

Leonardo Chebly, presidente da Neooh

As mesmas mensagens serão veiculadas pela Neooh no site, nas redes sociais e no aplicativo da Bodytech. O plano é trabalhar toda a comunicação dentro da rede de academias. A Neooh também pode fazer ações promocionais de marcas nas unidades, com apresentação e degustação de produtos.

A chegada da Neooh adiciona uma camada digital sofisticada à experiência do nosso cliente, conectando marcas e alunos de maneira fluida e relevante, sem perder o foco na entrega premium que nos diferencia.

Alexandre Accioly, fundador e presidente do conselho de administração da Bodytech

A Neooh é uma das maiores empresas de mídia em lugares públicos do país, com mais de 46 mil telas. Tem monitores instaladas em aeroportos, parques urbanos e terminais de transporte. Gerencia a comunicação digital de empresas como as Lojas Americanas e o grupo de hortifrúti Natural da Terra. No setor de saúde e bem-estar, o próximo passo é o setor de farmácias.