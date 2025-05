Marca de luxo Burberry quer demitir 1.700 funcionários nos próximos 2 anos

O Grupo Burberry anunciou uma série de mudanças organizacionais em novas tentativas de recuperação da casa de luxo britânica. O plano da varejista de 169 anos prevê a demissão de 1.700 funcionários em todo o mundo até 2027.

O que aconteceu

Cortes afetarão cerca de 20% do quadro geral de funcionários. A maioria exerce funções de escritório, bem como nas lojas e na fábrica em Castleford, Inglaterra. O programa também vai reduzir cortes de custos em compras e imóveis, gerando uma economia de até £ 100 milhões (R$ 756 milhões).

Vendas no quarto trimestre fiscal caíram um pouco menos do que o esperado. A queda foi de 6%, ante 7% do que estimavam analistas. No ano fiscal, as vendas caíram 12%, em comparação com a queda prevista de 13%. A receita total do ano foi de £ 2,461 bilhões (US$ 3,273 bilhões), ligeiramente acima da estimativa de £ 2,451 bilhões.

O maior desafio tem sido conquistar clientes na região Ásia-Pacífico. Nas Américas, que haviam sido um ponto positivo no terceiro trimestre, a queda foi de 4% nos três meses que encerraram o ano fiscal, segundo a CNBC.

Grife ainda avalia impactos da política alfandegária dos EUA. Em um comunicado, a empresa afirmou que "o ambiente macroeconômico atual se tornou mais incerto em vista dos desenvolvimentos geopolíticos".

Embora estejamos operando em um cenário macroeconômico difícil e ainda estejamos nos estágios iniciais de nossa recuperação, estou mais otimista do que nunca de que os melhores dias da Burberry estão por vir e que apresentaremos um crescimento lucrativo sustentável ao longo do tempo Joshua Schulman, CEO da Burberry

Foco da Burberry em peças básicas e atemporais pode limitar as vendas, incluindo o trench coat exclusivo. Isso também cria desafios para o diretor de criação Daniel Lee inovar nesse espaço. "Como um produto vitalício, ele naturalmente limita a frequência de compras recorrentes — ao contrário de itens que seguem tendências e trazem os clientes de volta temporada após temporada", disse o analista Yanmei Tang à CNBC