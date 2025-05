1º caso de gripe aviária foi em granja de aves matrizes: o que elas são?

O Brasil registrou seu primeiro caso de gripe aviária em uma granja especializada em aves matrizes, no Rio Grande do Sul. A diferença no tipo de produção — que não é voltada para a comercialização direta de carne ou ovos — é um dos argumentos usados pelo governo para tentar evitar sanções mais severas por parte dos países que importam carne de frango e ovos do Brasil.

O que são aves matrizes?

Esses animais são selecionados especialmente para a reprodução. Assim como ocorre com cães em canis especializados, as aves matrizes são criadas exclusivamente para gerar novos animais. Os ovos que elas põem são vendidos para granjas comerciais, onde seguem dois caminhos possíveis: são incubados para originar frangos de corte — os que consumimos — ou para dar origem a galinhas poedeiras, que produzem ovos para consumo.

A saúde e o DNA das aves são analisados antes que elas se tornem matrizes. Os criadores realizam testes genéticos para identificar os melhores cruzamentos, com o objetivo de gerar aves mais produtivas — seja em termos de ganho de peso, no caso dos frangos, ou de maior produção de ovos, no caso das poedeiras.

Controle genético e cuidados na reprodução. Há um cuidado rigoroso para evitar o cruzamento entre irmãos. Os criadores monitoram a linhagem dos animais para impedir a reprodução entre parentes próximos. A reprodução ocorre de forma natural, e pode haver até 10 galinhas para cada galo.

Granjas não são exportadoras. Essas granjas de aves matrizes não são exportadoras. Por isso, o governo brasileiro argumenta que eventuais embargos por parte de países importadores devem se limitar apenas à região onde a doença foi detectada, evitando restrições ao restante da cadeia produtiva.

Gripe aviária

Caso isolado da doença foi detectado em Montenegro (RS). A confirmação representa o primeiro registro da presença do vírus na avicultura comercial brasileira. O Ministério da Agricultura destaca que a influenza aviária de alta patogenicidade circula desde 2006, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

Estado de emergência é válido pelo prazo de 60 dias. Segundo o Ministério da Agricultura, foram adotadas medidas de bloqueio de 10 km ao redor da área onde o caso foi identificado. Para o cumprimento do protocolo, foram interrompidas as exportações oriundas do Rio Grande do Sul.

Países suspenderam a importação do frango brasileiro. A ação foi liderada pela China e pela União Europeia, os dois maiores consumidores da carne de frango do Brasil. Argentina, Uruguai, Chile e México também suspenderam as compras da proteína com origem no território nacional.

Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Com 35,4% da produção dedicada ao mercado externo, o volume de embarques da proteína foi de 5,3 milhões de toneladas no ano passado. A destinação para 151 países totalizou US$ 9,9 bilhões, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal).

Gripe aviária não é transmitida a partir do consumo de frango. O risco de contágio é apenas relacionado ao contato com as aves. "O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas", afirma o Ministério da Agricultura.