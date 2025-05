Exame descarta gripe aviária em trabalhador de granja de Montenegro

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) descartou o caso suspeito de gripe aviária em um trabalhador da granja foco da doença em Montenegro (RS). O resultado foi divulgado ontem.

O que aconteceu

Amostra foi coletada no Rio Grande do Sul e levada até o Rio de Janeiro, onde fica a sede da Fiocruz. O laboratório é referência nacional para vírus respiratórios.

Exame utilizou o método de PCR, que analisa o material genético presente na amostra coletada, segundo o governo do estado. "Também foram feitas análises para outros vírus respiratórios, como o da gripe (influenza) e da covid-19, todos com resultados não detectáveis", disse a SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Trabalhador teve contato com aves doentes. Ele foi colocado em isolamento domiciliar por conta dos sintomas gripais.

Secretaria de Saúde está fazendo levantamento das pessoas que tiveram contato com os animais e que apresentaram sintomas gripais. "O objetivo é identificar sinais e sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito, conforme os protocolos estabelecidos para a vigilância da doença", disse o governo em nota. Além da granja, trabalhadores e funcionários do zoológico de Sapucaia do Sul estão sendo monitorados.

Na granja havia 17 mil aves divididas em dois galpões. 15.650 galinhas foram encontradas mortas. Outras 1358 aves foram sacrificadas. Uma área em um raio de 10 km foi isolada ao redor da granja.

Já no zoológico 90 aves - entre cisnes e patos - morreram por conta da doença. A visitação ao espaço foi suspensa temporariamente.

Risco de infecção por influenza aviária em humanos é considerado baixo, diz governo gaúcho. O Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) reforça que a transmissão ocorre predominantemente em pessoas com contato próximo e frequente com aves ou mamíferos infectados, vivos ou mortos. A doença não é transmitida pelo consumo de alimentos bem cozidos ou preparados adequadamente.

Para a definição de caso humano suspeito, a partir da confirmação de infecção em animais, pessoas que tenham tido contato próximo com esses animais passam a ser monitoradas por um período de dez dias, desde que estejam assintomáticas. Para que um caso seja oficialmente considerado suspeito, é necessário que haja, simultaneamente, evidências clínicas e epidemiológicas. Isso inclui contato com animais infectados ou com seus restos mortais.

Trecho de nota do governo do Rio Grande do Sul

Governo conclui vistoria em propriedades do entorno de granja

540 propriedades rurais foram vistoriadas em raio de 10 km de granja foco da doença. Além disso, os servidores do DDA/Seapi (Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) também revisitaram 19 propriedades dentro do raio de três quilômetros que tem a presença de aves, como determina o Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária.

Sete barreiras sanitárias estão funcionando 24 horas. São duas barreiras na BR-386, uma no pedágio e outra na balança, uma ao norte na RS-124, outra na TF-10 no sentido Triunfo, e outras três em estradas vicinais, sendo uma de bloqueio. Mais de 1,2 mil veículos já foram desinfectados.

Ave de subsistência foi coletada para exame. O animal estava em Montenegro e foi encaminhada ao Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuário, em Campinas (SP). O Estado aguarda o resultado do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária).

Conseguimos superar nossa expectativa e cumprimos a primeira vigilância ativa em quatro dias. E a partir deste sábado, que fecham sete dias da primeira visita, começaremos a revisitar todas as propriedades no raio de dez quilômetros novamente. Rosane Collares, diretora do DDA

60 países já restringiram compra de frango do Brasil

Ministério da Agricultura atualiza lista de países que suspenderam a compra de frango do Brasil após o caso de gripe aviária. A relação é composta pelos 27 países da União Europeia, os três integrantes da União Eurasiática e outras 30 nações. A relação atualizada pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) traz Arábia Saudita, Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Japão, Jordânia, Filipinas, Iraque, Macedônia, Montenegro, Tajiquistão, Timor-Leste e a Ucrânia como novidade, na comparação com relatório da manhã de ontem.

Embargos a todo território nacional:

África do Sul

Argentina

Bolívia

Canadá

Chile

China

Coreia do Sul

Filipinas

Jordânia

Iraque

Malásia

Marrocos

México

Paquistão

Peru

República Dominicana

Sri Lanka

Timor-Leste

União Europeia (Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia)

União Eurasiática (Bielorrússia, Cazaquistão e Rússia)

Uruguai

Restrições limitadas ao Rio Grande do Sul:

Bahrein

Bósnia e Herzegovina

Cazaquistão

Cuba

Macedônia

Montenegro

Reino Unido

Tajiquistão

Ucrânia

Embargos somente à cidade de Montenegro (RS):