Só queremos que milionários paguem no mínimo 10% de imposto, diz secretário

É muito importante ter justiça tributária no Brasil, afirmou o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, ao comentar a reforma do Imposto de Renda proposta pelo governo em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL. Segundo ele, a intenção é fazer com que os milionários do país sejam taxados em ao menos 10%.

Eu acho que é muito importante a gente ter justiça tributária no país. O que acontece hoje? A gente tem o trabalhador assalariado pagando 27,5% de imposto e a gente tem gente ganhando mais de 100 milhões por ano pagando 1,5% de imposto. A gente precisa mudar isso.

A gente tem uma oportunidade única de cumprir o comando que está na Constituição desde 1988. O Imposto de Renda deve ser progressivo. Quem ganha menos deve pagar menos, quem ganha mais deve pagar mais. É óbvio que para a gente fazer progressividade existem várias alternativas.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

O secretário ressaltou que o debate sobre a reforma do Imposto de Renda é legítimo, e que o Congresso é soberano para decidir.

A discussão que está acontecendo no Parlamento é justamente a discussão que eu esperava. A esquerda, e acho que até o centro, está puxando para que a gente devia ter uma alíquota ainda maior para quem é um bilionário ou talvez alguém que ganhe mais de 50, 100 milhões de reais por ano, para ter mais progressividade ainda.

E a direita dizendo: 'Olha, não devemos penalizar tanto os empresários, vamos começar essa tributação acima de um milhão, de dois milhões, por aí'.

Acho que é um debate legítimo, natural que ele ocorra. O Parlamento vai ser soberano para decidir, mas é muito importante que a gente não abra mão da justiça tributária.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

Marcos Pinto afirmou que a reforma não é algo absurdo. Para o secretário, a discussão ocorre no Congresso como o Ministério da Fazenda esperava.

É importante a gente lembrar isso porque para a população importa não só deixar de pagar o imposto para quem ganha até R$ 5 mil, mas por medida de justiça ter certeza de que todo mundo tá arcando com a sua parte. Não é que a gente tá propondo algo novo, um imposto de 30, 40%, como tem nos Estados Unidos ou na Inglaterra.

A gente só quer que os milionários do Brasil paguem no mínimo 10% e se ele já paga 10% ele não vai ter que pagar um real a mais. É só e se ele paga 6% sob toda a sua renda ele vai ter que pagar mais 4%, se ele paga 8% ele vai ter que pagar mais 2%. Então não é algo absurdo, nada desarrazoado. Eu acho que a discussão do Congresso está procedendo do jeito que a gente imaginava.

Marcos Pinto, secretário do Ministério da Fazenda

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim e comentários de Mariana Barbosa e Graciliano Rocha. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: