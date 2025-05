Após recorde na terça, Bolsa despenca, e dólar cai a R$ 5,64

Do UOL, em São Paulo

Após ultrapassar os 140 mil pontos pela primeira vez na história na terça-feira, hoje a Bolsa de Valores brasileira despencou 1,59%. Já o dólar seguiu a tendência da véspera e fechou o dia cotado a R$ 5,643, queda de 0,46%.

O que aconteceu

Após atingir 140.109 pontos na terça (20), hoje a Bolsa atingiu 137.881,27 pontos. Parte da queda de 1,59% se deve à alta nos rendimentos dos títulos do governo norte-americano. Quando os juros desses títulos, chamados Treasuries, se elevam, os juros futuros de toda a economia tendem a aumentar, pressionando negativamente alguns índices, como o brasileiro, o Ibovespa.

O mercado de ações também se preocupa com o rebaixamento na nota de crédito dos EUA. Na última sexta (16), a agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota de crédito soberano dos EUA de Aaa (máxima) para Aa1. A Moody's espera que os déficits americanos aumentem para quase 9% do PIB (Produto Interno Bruto) até 2035.

Com o resultado, os ganhos da véspera foram revertidos.

Dólar cai

Já o dólar comercial caiu desde o início do pregão. Com o recuo de 0,46%, a moeda americana terminou vendido a R$ 5,643, acompanhando a desvalorização do dia anterior.

O dólar turismo também ficou mais barato. A queda foi de 0,28%, e agora a moeda é vendida a R$ 5,872.

Segundo analistas, a desvalorização do dólar se alinha ao cenário internacional. Diante das incertezas fiscais nos EUA, a moeda americana vem se desvalorizando em todo o mundo.