Amanda Klein: Mercado digere tarifaço e retoma foco na política fiscal

O mercado econômico deu um tempo para digerir o tarifaço de Donald Trump e retoma agora o seu foco para a política fiscal, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, disse a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

O presidente americano, Donald Trump, no melhor estilo trator, esteve ontem no Capitólio, que é o Congresso americano, fazendo o que ele sabe fazer melhor, pressionar seu partido a votar a favor da sua proposta de corte de impostos.

Klein ressaltou, no entanto, que a proposta do presidente norte-americano vem encontrando resistência dentro do próprio partido republicano, e a votação pela aprovação deve ser apertada.

O ponto é que a proposta grande e maravilhosa tem enfrentado resistência no próprio partido republicano, tanto por parte dos chamados falcões fiscais, que são aqueles que defendem uma maior redução de gastos receosos do aumento do déficit público, como de deputados de estados tradicionalmente democratas, que querem abrir a torneira dos carros.

Trump deu seu recado. Não quer saber de cortes no 'Medicaid e Medicare', que são programas de assistência de saúde para os mais pobres, e na Previdência Social. O presidente da Câmara, Mike Johnson, pretende votar a proposta ainda esta semana e conta com maioria estreita. Os republicanos são 220 contra 203 democratas.

Trump propõe estender e aprofundar aquela redução de impostos para os mais ricos, que vem desde lá do primeiro mandato dele em 2017, e somaria U$ 4 trilhões até 2034 nas contas de especialistas em orçamento. A diminuição de gastos para compensar essa renúncia de impostos, a renúncia fiscal, é bem menor.

Já no Brasil, a apresentadora lembra que o tema já é batido, mas segue em pauta. E o mercado, por sua vez, espera por bloqueios altos para que se cumpra a meta fiscal do ano no país.

Nós aqui no Brasil estamos cansados de ouvir falar em ajuste fiscal. E claro que por aqui, isso continua na ordem do dia. Desta vez, as atenções estão voltadas para a reunião da JEO, que é a Junta de Execução Orçamentária, com a participação de vários ministérios, fazenda, planejamento, casa civil, gestão, para bater o martelo no primeiro congelamento de gastos do ano a ser anunciado amanhã, quinta-feira, no relatório de receitas e despesas.

O mercado espera bloqueios e contingenciamentos na casa dos R$ 10 ou R$ 15 bilhões para garantir o cumprimento da meta fiscal de déficit zero este ano. Mas é claro que tudo isso depende sempre do quê? Da política!

