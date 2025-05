Por que juros altos no Brasil estão derrubando o dólar e animando a Bolsa?

A Bolsa de Valores brasileira e o mercado de câmbio estão começando o dia hoje com pouca oscilação.

No curto prazo, a tendência é de que o dólar continue se desvalorizando ante o real e de que o Ibovespa, principal índice acionário local, siga em alta devido à perspectiva de que os juros no Brasil vão se manter por um longo tempo no atual patamar de 14,75% ao ano, o mais alto desde 2006.

O que está acontecendo

Por volta de 10h55, o Ibovespa tinha queda de 0,18%, a 139.383 pontos. Os negócios na Bolsa brasileira têm início às 10h. Desde 7 de maio, o índice acumula alta de 4,5%, batendo vários recordes seguidos de pontuação.

Perto das 11h, quase duas horas após a abertura do mercado de câmbio, o dólar comercial subia 0,16%, vendido a R$ 5,664. O turismo avançava 0,07%, vendido a R$ 5,872. Desde o último dia 7, a cotação comercial perdeu 12 centavos, ou 1,43%, e o turismo perdeu 13 centavos, ou 1,6%.

Os analistas esperam que esses movimentos se mantenham, com a aposta de que a taxa Selic continuará no atual patamar por algum tempo. Em 7 de maio, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) elevou a taxa básica de juros da economia, que estava em 14,25% ao ano, em 0,5 ponto percentual. O objetivo é controlar a inflação. Embora o BC tenha deixado em aberto as suas próximas ações, a sensação dos investidores era de que no máximo haveria mais uma elevação de 0,25 ponto percentual antes de a autoridade monetária encerrar o ciclo atual de aumentos. Ontem, o presidente do banco, Gabriel Galípolo, referendou essa percepção ao dizer que faz sentido manter os juros mais altos por mais tempo.

Com os juros altos, grandes investidores internacionais migram seus recursos para aplicações de renda fixa no Brasil. Ao entrar no mercado nacional, são obrigados a trocar os dólares pelo real, o que faz a moeda americana se desvalorizar.

Juros altos são negativos para as Bolsas de Valores em geral, que ficam menos atrativas em relação à renda fixa. Mas a sinalização de Galípolo de que não haverá novos aumentos da Selic dá um alívio aos investidores de renda variável, que podem refazer sua estratégia com mais previsibilidade.