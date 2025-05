Pix cresce em ritmo mais acelerado do que cartão de crédito, revela BC

O Pix foi o instrumento de pagamento que mais cresceu em termos de quantidade de transações no país em 2024, com aumento de 52% na comparação com 2023. Os dados estão nas Estatísticas de Pagamentos de Varejo e de Cartões no Brasil, divulgadas recentemente pelo Banco Central (BC)

O que aconteceu

Números também mostram forte protagonismo dos cartões. Na modalidade crédito, o aumento foi de 11%; débito, 2,5%; e pré-pago, 19,2%. Os resultados totalizam um crescimento médio de 9,8% desse instrumento em 2024.

O número de cartões de crédito ativos cresceu 14% em relação ao final de 2023, com 235 milhões de unidades. A quantidade de cartões pré-pagos ativos subiu cerca de 9% no último ano, ficando próxima de 74 milhões. Já os cartões de débito ativos registraram uma redução de 5%, chegando a 154 milhões.

O cheque ainda é usado em boa parte do país. Apesar de a quantidade de transações ter registrado uma queda de 19,7%, o cheque ainda se mantém com mais de 40 milhões de transações por trimestre. O meio de pagamento é geralmente utilizado para operações de maior valor, com ticket médio de R$ 4.517 no ano passado.

Mesmo com o crescimento do acesso via celular e internet banking, postos de atendimento tradicionais ainda são procurados. Agências, correspondentes bancários, terminais de autoatendimento, postos cooperativos e centrais de atendimento representam cerca de 45% do volume total transacionado em 2024.

Ainda assim, o celular foi o canal de acesso mais utilizado para as transações de pagamento. Foram 58,9 bilhões de operações realizadas em 2024, cerca de 18,4 bilhões a mais do que em 2023.?Já o internet banking foi o segundo canal mais usado, com 7,3 bilhões de transações, um aumento de 24% em relação a 2023.