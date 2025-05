IR: Faltam 10 dias para o prazo e 19 milhões não entregaram a declaração

Faltam 10 dias para o fim do prazo para declaração do Imposto de Renda, 19,3 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas à Receita Federal. O prazo para o envio da documentação termina às 23h59 do dia 30 de maio.

Até o momento, de acordo com estatísticas do órgão atualizadas às 09h15 desta terça-feira (20), 26.986.131 pessoas entregaram o documento - o equivalente a 58,2% das 46,2 milhões de declarações esperadas para este ano.

Como declarar o imposto de renda

De acordo com os dados da Receita Federal, 64,7% dos formulários enviados até o momento têm direito à restituição. Outros 19,3% terão que pagar o imposto de renda referente ao ano-base de 2024, e 16% não receberão nem pagarão nada.

O preenchimento e a entrega podem ser feitos plataforma "Meu Imposto de Renda". O serviço permite fazer a declaração diretamente pelo navegador com a opção da declaração pré-preenchida, modelo com diversas informações já disponibilizadas a partir dos bancos de dados do Fisco. O contribuinte deve, contudo, conferir e corrigir, se necessário, as informações importadas, além de incluir dados que não constem no sistema.

A multa mínima por atraso permanece em R$ 165,74. Caso exista imposto a ser pago, a penalidade pode atingir até 20% do valor devido, acrescida de juros com base na taxa Selic durante o período de atraso.

Quem recebeu até R$ 2.824 por mês em 2024 está isento da obrigação de declarar. O limite de rendimentos tributáveis subiu de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00. No caso da atividade rural, o teto da receita bruta anual aumentou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

Também está obrigado a declarar quem atualizou o valor de bens imóveis com base em preços atualizados - uma novidade autorizada por uma lei aprovada no ano passado, já que antes isso não era permitido. Outra alteração é a exigência de declaração para quem obteve rendimentos no exterior por meio de investimentos financeiros, lucros ou dividendos. Alguns campos foram removidos do formulário, enquanto certos bens antes classificados como "outros" precisarão ser reorganizados corretamente.

A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações em 2025, superando os 45,2 milhões registradas em 2024. No ano anterior, 41,5% dos envios foram realizados por meio do modelo pré-preenchido.

O primeiro lote de restituição será pago em 30 de maio. O segundo está previsto para 30 de junho. Os próximos pagamentos ocorrerão em 31 de julho, 20 de agosto e 30 de setembro.

As restituições seguirão uma ordem de prioridade. Inicialmente, recebem os grupos com direito legal à preferência. Em seguida, quem utilizar a declaração pré-preenchida e escolher receber via Pix deve ser priorizado. A Receita informou que essa mudança foi inspirada em sugestões de contribuintes que optaram por essas duas modalidades no ano passado.

Quem está obrigado a declarar o IR?

Quem recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 33.888,00;

Quem teve receita bruta com atividade rural de R$ 169.440,00 ou pretende compensar prejuízo;

Quem teve, em 31 de dezembro de 2024, a posse ou propriedade de bens, ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil;

Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e estava nessa condição em 31 de dezembro de 2024;

Quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a R$ 200 mil;

Quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto em qualquer mês;

Quem realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma for superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos que tenha incidência de imposto;

Quem optou pela isenção do IR sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda;

Quem optou por declarar bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física;

Quem é titular de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares a este;

Quem optou por atualizar o valor de mercado de bens e direitos no exterior;

Quem auferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos;

Quem atualizou bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro/2024.