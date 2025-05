Professor: Brasil registra 3 mil casos suspeitos de gripe aviária em 2 anos

O Brasil já registrou cerca de três mil casos suspeitos de gripe aviária em dois anos, e os alertas emitidos pelo governo são considerados "algo corriqueiro", disse o professor e economista Felippe Serigati, do FGVAgro, durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

[Os casos suspeitos] são algo relativamente corriqueiros. De 2023 para cá já houve três mil casos suspeitos —com 168 confirmados— distribuídos entre animais silvestres, animais para subsistência e aí tivemos um caso confirmado em granja comercial. Felippe Serigati, coordenador do Mestrado Profissional em Agronegócio do FGVAgro

Na semana passada, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja de aves comerciais no Rio Grande do Sul, conforme informou o jornal Folha de S.Paulo.

A detecção ocorreu em Montenegro (RS) e é tida como o primeiro foco da doença registrado em sistema de avicultura comercial no país. Como consequência, China e países da União Europeia pararam de comprar a carne de frango de todos os produtores brasileiros.

Ao Canal UOL, o professor explicou que o vírus da gripe aviária já estava circulando no Brasil desde 2023, mas que, apesar disso, o governo conseguiu controlar com os protocolos sanitários —com nenhum caso registrado em uma granja comercial até então.

A diferença é que, como tivemos esse caso confirmado em granja comercial, os holofotes ficam naturalmente apontados para o setor. Todos esses animais [com suspeitas] precisam ser monitorados. E é justamente por meio desses animais, de 2023 para cá, já tinha-se claro que esse vírus estava circulando em território nacional.

A boa notícia é que, apesar de o vírus já está circulando há dois anos em território nacional, os protocolos sanitários tinham conseguido que nenhuma granja comercial tivesse sido contaminada. Esse quadro, infelizmente, mudou um pouquinho na última sexta-feira. Houve um aumento de preocupação porque houve um caso confirmado em granja comercial. Felippe Serigati, coordenador do Mestrado Profissional em Agronegócio do FGVAgro

Surto nos EUA elevou o preço dos ovos

Os Estados Unidos, um dos maiores produtores do setor no mundo, também enfrentaram o surto de gripe aviária: o vírus dizimou quase 170 milhões de aves desde o início de 2022, segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças). Entre humanos, foram confirmados 70 casos e uma morte neste ano. O preço médio de uma dúzia de ovos chegou a US$ 5,89 (R$ 33,52, na cotação atual), em fevereiro, nível mais alto para o mês desde 1980.

Daí, a preocupação do governo brasileiro em controlar o vírus por aqui também.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: