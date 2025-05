Dólar ronda a estabilidade nos primeiros negócios desta terça-fiera

O dólar opera em estabilidade após duas quedas diárias consecutivas. Às 9h20, a moeda norte-americana recuava 0,01% e era vendida por R$ 5,654.

O que está acontecendo

Dólar comercial opera com rumo indefinido. A estabilidade surge após a queda da moeda norte-americana ante o real nos últimos dois pregões. No acumulado das duas sessões, a divisa desvalorizou 0,43%, de R$ 5,679 para R$ 5,655.

Declaração de Galípolo motivou incerteza. O presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, afirmou ontem que será necessário manter a taxa básica de juros em um nível restritivo por um período mais prolongado do que o habitual. O atual patamar da taxa Selic é de 14,75% ao ano, o maior patamar desde 2006.

Gripe aviária permanece no radar. Com um caso confirmado da presença do vírus IAAP em aves comerciais, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, concedeu uma entrevista coletiva para explicar a situação. Ele revelou que o foco de gripe aviária deve acabar em meados de junho, 28 dias após o registro do primeiro caso, caso não seja confirmada uma nova detecção.