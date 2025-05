BC da China reduz principais taxas de juros em 0,1 ponto porcentual

O banco central da China (PBoC, na sigla em inglês) reduziu as principais taxas de juros de referência em 0,1 ponto porcentual, segundo comunicado divulgado hoje. A taxa de empréstimo primário (LPR) de 1 ano foi de 3,1% para 3%, enquanto a taxa de 5 anos passou de 3,6% para 3,5%.

A decisão do BC chinês busca impulsionar a segunda maior economia do mundo, diante dos atritos comerciais entre Pequim e Washington. Na semana passada, China e EUA concordam em suspender a maior parte de suas tarifas por 90 dias, mas os dois países seguem distantes de um pacto final.

As reduções devem trazer apenas benefícios marginais para a economia chinesa, avalia a Capital Economics. Segundo a casa de análise, os cortes não devem ser os últimos deste ano, mas as reduções tendem a seguir de pequena magnitude.

"Não devemos esperar um grande impulso à demanda decorrente de empréstimos e nem um grande impulso à atividade econômica por conta da política monetária", diz o texto assinado pelo economista da Capital Economics Zichun Huang.

Os cortes, de acordo com Zichun, não devem impulsionar a recuperação na demanda por crédito privado devido à magnitude muito pequena. Ainda assim, "as taxas de juros são agora a principal ferramenta que o Banco do Povo da China (PBoC) possui para influenciar o ritmo de crescimento do crédito", diz o relatório.

"No passado, isso era alcançado principalmente por meio de ferramentas quantitativas, como cotas de empréstimo e compulsórios. Mas essas ferramentas são menos eficazes agora que a demanda por crédito não supera mais a oferta", afirma Zichun.