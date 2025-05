Petz sobe com aposta de que aprovação de fusão com Cobasi está próxima

As ações da varejista de produtos para animais Petz (PETZ3) estavam entre as maiores altas do Ibovespa hoje depois de circularem na imprensa informações de que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) vai aprovar a fusão da empresa com a concorrente Cobasi nesta semana.

O que está acontecendo

Por volta de 12h25, a ação da Petz subia 1,16%, para R$ 4,37. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro recuava 0,2%.

O Cade chegou à conclusão de que o nível de concentração da Petz e da Cobasi somadas é muito baixo, segundo o Brazil Journal. Por isso, a fusão deve ser aprovada sem restrições, segundo o site, que citou como fontes da informação pessoas a par do assunto que não foram nomeadas.

Em comunicado divulgado no mês passado, as duas empresas disseram que a companhia resultante terá menos de 10% de participação de mercado. A concorrência, conforme as empresas, inclui lojas grandes, médias e pequenas, marketplaces e supermercados.

A rival Petlove pediu ao Cade para ser ouvida no processo. A empresa alega que, se for autorizada, a fusão criaria um agente com poder de mercado sem precedentes, capaz de exercer pressões sobre fornecedores, consumidores e concorrentes, minando a competição.

No ano passado, Petz e Cobasi faturaram R$ 7 bilhões. As duas empresas, juntas, têm 483 lojas em 23 estados. A Petlove é a terceira força do mercado, com faturamento de R$ 1,75 bilhão no mesmo período.

A fusão foi anunciada em agosto passado. O Cade começou a avaliar a transação em fevereiro, quando as duas empresas terminaram os trâmites internos para pedir a aprovação do negócio.